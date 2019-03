Meddig emelkednek még a lakásárak? - Tíz szakértőt kérdeztünk meg

Péntek délben nyitja meg kapuit a nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Lakás 2019 Kiállítás. A Millenáris 'B' épületében lévő ingyenes rendezvény pénteken 12-19 óra között, szombaton és vasárnap 10-18 óra között várja a látogatókat.

Budapesti és vidéki lakásárak

A megkérdezett szakértők az árváltozással kapcsolatban a fővárosi új építésű lakások esetében látják legkisebb esélyét a lassulásnak. Tízből hatan mondják azt, hogy a következő félév során legalább 5 százalékkal mennek még feljebb az árak, ami éves szinten továbbra is kétszámjegyű, 10 százalék feletti drágulást jelent. A használt panel- és tégla lakásoknál viszont a fővárosban már csak 30 és 10 százalék gondolja ugyanezt, míg a megyeszékhelyeken mind az új, mind a használt lakásoknál mindössze a megkérdezettek 20 százaléka számít hasonló mértékű áremelkedésre.

Élénkülő kereslet?

A Lakás Klub Extra programjára azokat a látogatókat várjuk, akik első kézből, a piac szakértőitől szeretnék megtudni az újlakás-piaccal kapcsolatos aktuális fejleményeket, külön körbejárva az elérhető fizetési konstrukciókat, az engedélyezési folyamatokat, a CSOK várható átalakításával kapcsolatos lehetőségeket, akárcsak azt, hogy a mostani piaci környezetben mik jelentik a legnagyobb kockázatokat és kihívásokat a kivitelezés vagy a lakások értékesítése során. ÁTTEKINTÉS

A pénteki Lakás Klub Extrán több olyan szakértő is részt vesz, aki a nemrég felállított Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) tagja. Az előadók között lesz például a LITT elnöke, egyben a Market Építő Zrt. vezérigazgatója, Scheer Sándor, vagy az MNB Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója, Banai Ádám, aki szintén tagja a testületnek.

Befektetők, hitelfelvétel, külföldi vásárlók

Bár a tranzakciók száma a válság mélypontja óta folyamatosan emelkedik, most a megkérdezettek fele arra számít, hogy sem Budapesten, sem vidéken nem lesz érdemi forgalombővülés, vagyis idén is 160-170 ezer között lehet az évente eladott lakásszám. Ennek ellenére a CSOK változásai miatt egyes szegmensekben emelkedhet az adásvételek száma."A következő 6 hónap második felében inkább a nagyobb (legalább 60 négyzetméteres) alapterületű ingatlanok iránt élénkülhet a kereslet, elsősorban a többgyermekes családok kedvezményeinek kibővítése miatt. Az árnövekedés azonban vélhetőleg mérsékeltebb lesz majd, mint a keresletnövekedés üteme, hiszen a CSOK bővítése túlnyomórészt államilag támogatott, de végső soron visszafizetendő hitelek formájában jelenik meg. A többgyermekes családok kereslete pedig leginkább azokra a nagyobb alapterületű használt ingatlanokra koncentrálódhat, amelyeknek az értékesítése eddig is nehezebb volt." - mondta el"Az idei első negyedév izgalmasan indult a lakáspiacon. A januári hosszabb év eleji álom után a kereslet februárban és márciusban vett igazi lendületet és formálódott egyre több tranzakcióvá. Ez februárban keresletben és adásvételben is az elmúlt évek legmagasabb számában csúcsosodott. A családvédelmi intézkedések már az életbe lépésük előtt jelentősen formálták az eladói és vevői gondolkodást, ennek igazi hatását azonban a következő két- három negyedévben várjuk igazán. Az ingatlanpiac mellett jelentős növekedés várható a hitelezésben is, amely az emelkedő lakásárak miatt is szükségszerű folyamat lesz az idén." - mondta elA falusi CSOK bevezetésével várhatóan a községekben is emelkedni fog a családi házak ára, de a szakértők szerint éves szinten nézve ez nem fogja meghaladni a tíz százalékot, ami azt is előrevetíti, hogy a támogatás ellenére várhatóan nem fognak az emberek tömegesen 5000 fő alatti községekbe költözni.A befektetési célú vásárlók arányában a megkérdezettek közel harmada vár csökkenést, a külföldi vásárlók arányában pedig stagnálásra vagy minimális növekedésre számít a többség. A hitelfelvételi arányokban viszont szinte minden szakértő további emelkedést vár, amit az egyre magasabb lakásárak is alátámasztanak.