Még mindig jó befektetés? - Elképesztően sokan választják az Airbnb-t Budapesten

Párizsban 15,2 százalék

Barcelonában 13,2 százalék

Amszterdamban 11,7 százalék

Madridban 10,1 százalék

Londonban 6,9 százalék

Berlinben mindössze 6,5 százalék

Az Airbnb piaci részesedése az eltöltött vendégéjszakák tekintetében jelentős növekedést mutatott, a 2016-ban mért 10,2 százalékos értékről 2017-re már elérte a 14,3 százalékot. Ennek eredményeképpen az Airbnb piaci részesedése Budapesten már az európai jelentősebb városokkal összevetve is az élmezőnybe tartozik.Ezek az értékek más országokban:Összehasonlításképpen a hotelekben eltöltött éjszakák száma 7,2 százalékkal emelkedett 2017-re, ezzel elérve a 8,9 milliót.Jelenleg az Airbnb foglalások erős területi koncentrációt mutatnak, mivel a V., VI., VII. kerületben történik a budapesti foglalások 69 százaléka. Ezeken a területeken a bérbeadók a szobaárak tekintetében is magasabb árszintet tudnak elérni, mint a kevésbé népszerű kerületekben. Ugyanakkor az is jól látszódik, hogy Airbnb kereslet továbbra sem számottevő a város többi kerületében.

Az Airbnb foglalások területi megoszlása (2017), forrás: Colliers International, Hotelschool The Hague

A kutatásból kiderül, hogy a budapesti Airbnb piacot inkább a professzionális bérbeadók mozgatják, mivel a bérbeadók többsége (65%) kettőnél több lakást ad bérbe. Ez a szám jelentősen meghaladja a legtöbb európai nagyvárosban jellemző, 40-50 százalékos átlagot.

A novemberben megrendezésre kerülő Property Investment Forumon többek között az alternatív befektetési formák, illetve a hotel és turizmus témakörét is körüljárják a szakértők, ezek mindegyikének fontos része az Airbnb, és az ilyen célból vásárolt ingatlanok piaca.Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is az egyszobás, teljes lakás volt a legnépszerűbb választás, mivel a foglalások közel 55 százaléka ilyen típusú szálláshelyen történt."Az eddigi trendek alapján arra számítunk, hogy az Airbnb piac a következő években is növekedni fog, összhangban a Budapestre látogató turisták számának emelkedésével. A hazai szállodapiacon történő folyamatos és jelentős fejlesztések átadása a következő 2 évben várható, így a kínálat bővülésének köszönhetően az Airbnb piaci részesedésének gyors növekedése csökkenhet a közeljövőben." - mondta