Megéri elköltözni a bulinegyedből!

Az elmúlt években hihetetlenül megdrágultak a fővárosban a lakóingatlanok, több mint 80 százalékos növekedés volt tapasztalható a mélyponthoz képest. Ez a hatalmas drágulás azonban nem minden kerületet érintett egyformán, különösen a belső kerületek esetében volt megfigyelhető hatalmas rally, ahol több mint duplájukra emelkedtek az árak. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy ha valaki eladja belvárosi lakását, abból bizony szép nagy otthonhoz juthat hozzá egy külvárosibb helyszínen.

Ezért költözz el a bulinegyedből!

Egy 50 négyzetméteres lakás eladásából a legolcsóbbnak számító XXIII. kerületben már közel 138 négyzetméteres otthon is kijöhet. Jellemző egyébként, hogy a pesti külsőbb kerületek mindegyikében 100 négyzetméter feletti ingatlanhoz lehet hozzájutni egy 50 négyzetméteres V. kerületi lakás árából, vagyis minimum duplázni lehet a lakóterünket a cserével. De jelentősen nagyobb lakásra tehetünk szert akkor is, ha II., I., XII., és VI. kerületekből költözünk el egy olcsóbb helyre, melyek esetében egy 50 négyzetméteres lakásból a XX., XXI., és XIII. kerületekben még mindig kijöhet annak duplája.Összességében a fenti számításból az is kiderül, hogy a vásárlók körében nagy népszerűségnek örvendő XI. és XIII. kerületben nem olyan egyszerű a vásárlók dolga. A drága V. kerületi ingatlanunkból is csupán 72-73 négyzetméteres lakást vehetünk.Az elmúlt időszakban nagy hangot kapott a VII. kerületi lakók életét megnehezítő buliturizmus esetleges korlátozása. A népszavazás megbukott, így jelentős változásra egyelőre nem számíthatnak az ott lakók. Megvizsgáltuk azonban azt, hogy milyen lehetőségeik lehetnek, ha el szeretnének költözni egy csendesebb környékre. Természetesen a külsőbb helyszínek választása erős kompromisszumnak tűnhet a belváros szolgáltatásaihoz képest, de cserébe biztosan nem kell angol legénybúcsúsoktól tartani.Egy VII. kerületi, vagyis a bulinegyedben található lakás árából a számítások alapján a külsőbb pesti kerületeket választók 75-90 négyzetméteres otthont vásárolhatnak meg, míg a XIV. és VIII. kerületben az átlagárak alapján 57-65 négyzetméteres lakáshoz lehet hozzájutni. A kiemelkedően jó közlekedési lehetőségekkel rendelkező XIII. kerületben a lakás területét nézve már nem nyerhetünk, nagyjából hasonló területű lakást lehet venni, de legalább csendesebb a környék. Ha valaki igazán zöld környezetre vágyik a belváros után a XII. kerület tűnhet kiemelten jó választásnak, bár az átlagos lakásárak alapján egy 50 négyzetméteres VII. kerületi lakásból 40 négyzetmétert vásárolhatnak csak maguknak a váltás mellett döntők.

