Megéri? - Ez az egyik legfontosabb kérdés a lakásvásárlók számára

Hol tart most a budapesti használt lakások négyzetméterára?

A turisztikai célú, rövid távú lakáskiadás, a megemelkedett befektetői kereslet, mind olyan tényezők, amelyek az elmúlt években leginkább hozzájárultak a fővárosi használt és új lakások árnövekedéséhez. A további növekedést pedig a gazdasági kilátások mellett például az MNB 2030-ig tervezett hitel expanziós céljai is támogatják. A magas árak mellett további költséget jelenthetnek a használt ingatlanok esetében a felújítási kiadások és az erre szánt idő, főleg jelenleg, amikor az építőipar egyik legnagyobb problémájaként a szakmunkások hiányát tartják számon. Egy befektető, aki egy belvárosi felújítandó lakást viszonylag rövid idő alatt át tud alakítani, akár milliós négyzetméteráron is értékesítheti a kész lakást, annak ellenére, hogy használt ingatlanról van szó.Az új lakásoknál az árnövekedést a kevés építőipari munkás és a dráguló anyagköltségek generálták, itt a felújítási költségek természetesen nem jelentenek többletkiadást, ugyanakkor számolni kell azzal, hogy egy előrehaladottabb projekt esetében az árak nemcsak a piaci trendek miatt növekednek, hanem azért is, mert egyre közeledik a kész lakások átadása, csökken a kockázat. A fővárosban viszonylag eltérően alakulnak az átlagos árak és ezeknek a változása - főleg a pesti oldalon - így érdemesebb lehet a homogénebb, budai lakások piacán összehasonlítani a használt és új lakások árait.Az utolsó statisztikák még csupán 2017 első kilenc hónapjáról szolgálnak átlagos négyzetméterárakkal, amelyek az aktuális piaci viszonylatnál biztosan alacsonyabb fajlagos árak voltak. Az budai belső I., II. és XII. kerületekben a használt lakások négyzetméterára közelítette a 600 ezer forintot, a XI. kerületben a félmilliós határt, míg a III. és XXII. kerületek ezeknél 100, illetve 200 ezer forinttal kerültek kevesebbe a 2017-es számok alapján. A KSH adatbázisában a használt lakások négyzetméterárának változása egész Budapesten átlagosan 13,5 százalék volt tavaly, így ezzel számolva, 50-60 ezer forintot bőven rászámolhatunk például az I, II. és XII. kerület jelenlegi átlagos négyzetméterárához.Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy 50 négyzetméteres átlagos állapotú, XII. kerületi lakás - erős becslés alapján - jelenleg 30 millió forintba kerül. A XI. kerületben egy ugyanekkora lakás átlagos ára 26 millióra tehető, természetesen ezekhez még hozzájöhet a felújítási költség, illetve a kerületen belüli elhelyezkedés, több milliót jelenthet a lakás árában. Amennyiben az eladó már felújítva kínálja a lakást, az akár 5-10 millió forinttal is megnövelheti az átlagos árakat.

Ehhez képest, mire lehet számítani az újaknál?

A XI-XII. kerület határán épülő Sasad Liget Lakóparkban már 26 milliótól kínálnak új építésű lakásokat, a befejező 6. ütemben. Nemcsak rövid, hanem hosszútávon is jó befektetés jelenthet tulajdonosának, hiszen az elit kerületekben az ingatlanok árai nagyobb mértékben emelkednek és a kiadni is könnyen és magas összegért lehet az ingatlant.

Az új lakások esetében jóval pontosabb árakkal tudunk kalkulálni, egyrészt az statisztikák is aktuálisabbak, másfelől pedig nem szóródnak annyira az árak, hiszen ezek projektenként hasonlóak - nem egyedi eladók árazzák be a lakásokat - illetve az elkészülést követően az állapotban sincs nagy különbség. Az előbb vizsgált budai területeknél maradva, az I. és a XII. kerületben 1,2 millió forintos átlagos négyzetméterárakkal találkozhatnak a vásárlók, míg a II. kerületben valamivel több, mint egy millió forint egy új lakás fajlagos ára. A XI. és III. kerületben 700 ezer forint az átlag, egy négyzetméterre, míg a XXII. kerületben ennél is alacsonyabb.

Megéri a használt helyett újat választani?

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését a Biggeorge Property Zrt. támogatta.

A XI. kerületben ezek alapján egy átlagos új lakóingatlan ára 35 millió forint - természetesen ezeknél alacsonyabb és magasabb árakat is láthatunk a különböző fejlesztőknél - illetve a XII. kerületben az átlagos négyzetméterárak alapján körülbelül 60 millió forintra lehet számítani egy 50 négyzetméteres lakás estében. Fontos azonban azt is észrevenni, hogy a főleg a belső budai kerületeknél, csupán pár száz új lakást építenek, és jellemzően ezeknek az alapterülete is nagyobb, mint 50 négyzetméter, így a 60 milliós ár erős általánosítása a kerületre vonatkozóan.Ha az átlagos négyzetméterárakat vesszük alapul - a használtak esetében beleszámítva a 13,5 százalékos becsült növekedést - a XI. és XXII. kerületben van a legkisebb különbség a használt és új lakóingatlanok négyzetméterára között, átlagosan 150 ezer forint. Ha a felújítási költségeket még hozzászámoljuk, még inkább megközelítik a használt lakások az újak árát. Az elit belső kerületek esetében, 40-50 százalékkal kerülnek többe az új ingatanok, de ismét hangsúlyozni kell, hogy egy felújított használt lakás ára- főleg egy frekventált helyen - akár több 10 millió forinttal is magasabb lehet, mint egy átlagos lakás ára ugyanazon a környéken. Így tehát jól látható, hogy vannak olyan budai kerületek, amelyeknél érdemes utánaszámolni, hogy mekkora az a maximális felújítási költség, ami a használt lakás árán felül még növeli az összköltséget, míg az elit kerületek esetében, a nagyobb különbséget jól magyarázza a kevés épülő új lakás.