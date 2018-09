Mennyibe kerül ma megépíteni egy négyzetméternyi lakást?

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Évtizedes távlatban még mindig kevés az új lakás: 2013 és 2017 között 48 ezer lakás készült el, ez kevesebb mint a fele a 2008 és 2012 közötti mennyiségnek.

Bár a kereslet adott az új lakások iránt, de nem minden térségben épül annyi új ingatlan, amennyire lenne vásárló. Öt év alatt 10 új lakásból 6 Budapesten, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében épült.

A lakásépítési költségek emelkednek: 2017-ben egy magánszemély 7 százalékkal drágábban tudott építkezni, mint egy évvel korábban, a vállalkozások pedig 3,5 százalékkal dolgoztak magasabb áron.

Kevesebb épül, komoly kereslet mellett

Mennyiből jön ki egy négyzetméter megépítése?

Az új lakások fővárosban mért bruttó 753 ezer forintos átlagos négyzetméterára mellett érdemes megnézni a Budapesti Lakáspiaci Riport kínálatában szereplő lakások medián árát is. Mivel az átlagot a kiugróan drága projektek felfelé húzzák, ezért a piacon lévő lakások árainak középértéke ennél valamivel alacsonyabb, mintegy 680 ezer forint négyzetméterenként.

2013 és 2017 között összesen közel 48 ezer új lakást adtak át, ami a 2008 és 2012 között megépült több mint 112 ezres lakásszámnak kevesebb mint a fele.elmondta: “Nagyon koncentráltak a lakásépítések az országon belül. 10 új lakásból 6 épület Budapesten, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében készült el. Tehát ez a három régió adta az új lakások 60 százalékát, a maradék 40 százalékon osztozott az ország többi része."Az elemzés szerint az új lakások árának emelkedése a kiegyensúlyozatlan piaci tényezőkkel magyarázható. “Tapasztalataink szerint sok helyen, például a fővárosban nem épül annyi új lakás, amennyire kereslet lenne. Közben pedig fogynak a társasház- vagy családiház-építésre alkalmas telkek" - fogalmazott a szakértő.A lakásdrágulásban szerepet játszik a már említett folyamatok mellett az is, hogy az építési költségek is emelkedő pályán vannak. 2017-ben a magánszemélyek egy új lakás négyzetméterét áfa nélkül átlagosan 228 ezer forintból tudta megépíteni a hivatalos KSH-adatok szerint, ami 7 százalékos drágulást jelent 2016-hoz képest.A vállalkozások 2017-ben egy négyzetmétert nettó 233 ezer forintból tudtak kihozni, ez 3,5 százalékos költségemelkedésnek felel meg. 2018 első negyedévében pedig további 4,1 százalékkal drágult a lakásépítés éves összevetésben, ami országos átlagban majdnem 250 ezer forintos költséget eredményezett áfa nélkül. Ennek ellenére továbbra is jó üzletnek tűnik a lakásépítés, mert a bruttó kínálati árak ennek többszörösét teszik ki a nagyvárosokban. Miskolcon például jelenleg bruttó 290 ezer, Budapesten bruttó 753 ezer forint egy új lakás átlagos négyzetméterára a kínálati piacon, igaz, ezek már tartalmazzák a telek költségét, az áfa összegét, valamint az építtetők és kivitelezők hasznát is.Az ingatlan.com szakértője szerint jelenleg minden beruházó a meglévő építkezések befejezésére koncentrál, így ha a jelenlegi kedvezményes 5 százalékos áfaszabályozást érintő bizonytalanság megszűnik, további beruházások indulhatnak. Várhatóan a kivitelezői árak racionalizálódnak és a kereslethez is jobban illeszkedő piaci helyzet alakulhat ki. Emiatt 2020-ban várhatóan kevesebb új lakást adnak át mint 2019-ben, de a legnépszerűbb régiókban 2021-től ismét növekvő pályára kerülhetnek a lakásépítések.