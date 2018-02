Miért nőnek ennyire a lakásárak? - Egyszerűen nincs miért csodálkozni!

A 2018-ban kedvezően alakulnak a makrogazdasági kilátások, a Nemzetgazdasági Minisztérium decemberi közlése szerint 4,3, a Magyar Nemzeti Bank szintén decemberi inflációs jelentésében pedig 3,9 százalékos gazdasági növekedést vár idénre. Mind a két esetben javultak az előrejelzések a korábbiakhoz képest. A független nemzetközi intézmények konjunktúra-várakozásai ennél nem sokkal alacsonyabbak, és a rövid távú kilátásokat szintén kedvezően ítélik meg. A lakáspiacnak szintén kedvez, hogy a bérek bővülése tovább folytatódik 2018-ban, bár ennek dinamikája eltérhet a tavalyitól.

A Magyar Nemzeti Bank által prognosztizált gazdasági növekedés alakulása az inflációs jelentésekben (Forrás: MNB; x tengely: az inflációs jelentés kiadásának dátuma, y tengely: a GDP növekedés várt értéke)

Növekedési kilátások (Forrás: FHB Index, felsorolt elemző intézetek)

A jövedelem nő, a foglalkoztatás bővül

2017-et jelentős erőteljes bérnövekedés jellemezte köszönhetően a minimálbér- és garantált bérminimum emelkedésének. Az idei évben azonban várhatóan nem nőnek ilyen gyorsan a bérek, nem lesz ilyen mértékű minimálbér-emelkedés. Az MNB decemberi inflációs jelentése szerint 9,6 százalékkal nőhetnek a bruttó bérek 2018-ban. A lakossági reáljövedelem pedig (szintén az MNB jelentésében) 4,1 százalékkal bővülhet. Az előbbiekből látszik, hogy az idei bérnövekedés ugyan várhatóan elmarad a tavalyitól, azonban még így is komoly bővülésre lehet számítani, ami pozitívan hat a háztartások jövedelmi helyzetére, és így a lakáspiaci keresletre is. A bérek növekedése mellett a foglalkoztatás bővülése is javítja a háztartások jövedelmi helyzetét.A jövedelem növekedése 2000-től kezdődően jelentősen meghaladta a lakásárak változását, így a jövedelmi helyzet alapján a lakások további drágulására lehet számítani.

A bruttó bérek és a lakásárak alakulása Magyarországon (2008-as bázissal) (*10 százalékos illetve 5 százalékos várható lakásár-emelkedés mellett, Forrás: KSH, FHB Index)

