Miként lehet a távhőből a jövő csodafegyvere?

A szakember a konferencián nemzetközi példákon mutatta be távhő szerepét, illetve a használatát erősítő intézkedéseket. Egyes országok a kapcsolt termelés és a megújulók támogatása révén segítik elő a szélesebb körű használatot, máshol a hőárak állami kontrolljával érik el ugyanezt, de további megoldást jelent az adórendszerek ilyen irányú hangolása, vagy a megfelelő városfejlesztési tervek. A hazai távhőszolgáltatás ösztönzése érdekében éppen ezen külföldi példák alapján jogszabályi változások szükségesek.A távhő ugyanis számos előnnyel rendelkezik az egyéb fűtési megoldásokhoz képest. Miközben a legmagasabb fűtési komfortfokozatot biztosítja, a helyigénye jóval kisebb, tekintve, hogy a távhőfelhasználónál alig jelennek meg gépészeti berendezések. Szintén előnye, hogy biztonságosnak számít, köszönhetően annak, hogy nem kell a használóknál tüzelőberendezést elhelyezni, így pedig nem kell tűz és robbanásveszéllyel, vagy szén-monoxid mérgezéssel számolni. Az előbbieken kívül környezetbarát fűtési módnak számít, alkalmas a hulladék- és megújuló energiák felhasználására, illetve lehetőséget ad a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre, ami tüzelőanyag megtakarítást és üvegházgáz-kibocsátás csökkentést tesz lehetővé.

A távhő népszerűsége nő

A további fejlesztések útján

A piacbővítés folytatódik

Az elmúlt években egyre több fejlesztés során választották fűtési módul a távhőt Magyarországon. 2017-ben a távhő mellett tett le a voksát többek között, az Advance Tower, a Millpark East és West irodaházak, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Corvin Irodaház, a Magyar Telekom székház és több lakópark is, mint például a az Elite park, vagy az Allure Residence . 2018-ban pedig a távhőt választja a BudaPart projekt, az Eiffel csarnok, a Testnevelési Egyetem II. fejlesztési üteme, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szintén II. fejlesztési üteme.A FŐTÁV Zrt. egyik jelenleg is futó projektje a Kéménymentes belváros, amelynek célja a belváros bekapcsolása a távfűtésbe. A siker pedig nem csak a projekt sikere lenne, csupán 10 ezer belvárosi lakás bekapcsolása a több 100 ezerből, 10 ezer tonna széndioxid megtakarítást és 14 tonnával kevesebb egyéb káros anyag kibocsátást eredményezne, amelynek köszönhetően akár Budapest elfelejthetné a szmogriadót. A Kéménymentes belváros megteremtését támogatja az épülő Erzsébet hídi stratégiai tranzitvezeték, amely lehetővé teszi a FŐTÁV számára az V., VI., VII., és VIII. kerületek elérését. A Gellérthegytől a Városház utcáig húzódó új gerincvezeték októberre meg is érkezik a Városház utcához. A FŐTÁV célja további stratégiai gerincvezetékek létesítése a szigetüzemű távhőrendszerek között, amelyek segítségével egy egységes budapesti távhőrendszer jöhet létre.A FŐTÁV tervei között szerepel az előbbiek mellett a megújuló energiatermelés arányának növelése, biomassza fűtőművek építése révén, de új (szennyvíziszap- és ) hulladékhasznosító is létesül.A FŐTÁV azonban nem csak több fogyasztó távfűtésbe kapcsolásával képzeli el a jövőt. Céljuk a fővárosi hűtési piac versenyképes szereplőjévé válni. Jelenleg is már több hűtési energia szolgáltatásukat igénylő fogyasztójuk van, például a Heim Pál Gyermekkórház, a Liget projekt közintézményei, a Rákóczi liget lakópark és a Városligeti távhűtő rendszer. De a sor várhatóan további szereplőkkel bővülhet.

