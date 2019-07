Milliókat akarsz keresni? - Így add ki a lakásod!

CSENGERY PALACE 1077 Budapest, Csengery utca 77 db lakás

A szűkös kínálat miatt nincs egyszerű helyzetben az, aki a belvárosban nézelődik új lakások után. A telekhiány miatt csupán pár száz új lakást építenek az egyes belső kerületekben, a VII. esetében ez valamivel több mint 410 lakóingatlant jelent, azokban a legalább négylakásos projektekben, ahol még van minimum egy szabadon álló lakás. A kerületben 128 szabad új lakás szerepelt a Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisában májusban, a kiemelt lokáció, a kedvező hozamú befektetési potenciál, a kevés kínálat egyaránt hozzájárul az itt jellemző 1,31 millió forintos átlagos négyzetméterárhoz. Az még szabadon álló új lakások átlagosan 47 négyzetméteresek, ez szintén jó mutatója annak, hogy sok fejlesztő tudatosan a befektetőket célozza meg az itteni új projektekkel, akik akár rövid távra adnak ki egy-, vagy kétszobás lakásokat az ideérkező turistáknak.Nem csoda, hogy sokan kiadják a lakásukat ezen a területen, látva, hogy milyen bevételekre számíthatnak. A VII. kerület igen népszerű helyszíne a rövid távú lakáskiadásnak, csak ebben a kerületben az AirDNA adatai alapján mintegy 3150 aktív kiadó lakás, vagy szoba áll a turisták rendelkezésére. A kihasználtság a legrosszabb januári hónapban is 57, míg a legerősebb augusztusban 89 százalékos, az elérhető bevétel (az adók, a takarítási díj, az amortizáció, a rezsi és egyéb költségek levonása nélkül) 202-355 ezer forint között váltakozik havonta átlagosan. Természetesen egy új lakás esetében ez még magasabb is lehet, ezek a számok ugyanis vegyesen az összes elérhető Airbnb-s lakásra vonatkoznak.Ezzel szemben ha egy tipikus lakókerületet nézünk meg, ahol a rövid távú kiadás helyett a hosszú távúban van több lehetőség, már jóval alacsonyabb négyzetméterárakat találunk, persze a havonta elérhető bevétel és akiadással járó ügyintézés is kevesebb lehet. Ha valaki a XIV. kerületben vásárol új lakást és azt kiadja egy család számára hosszú távra, havonta körülbelül 180 ezer forintos bevételre számíthat egy 60 négyzetméteres új építésű lakás esetében (a KSH legutóbbi felmérése alapján a használt lakásoknál ez 150 ezer forint, ehhez egy óvatos becsléssel adtunk hozzá 20 százalékot). Az új lakások átlagosan 730 ezer forintos négyzetméteráron cserélnek gazdát Zuglóban, míg az átlagos vételár 55 millió forint. Az itt épülő új lakások alapterületének átlaga 65 négyzetméter, ami arra enged következtetni, hogy a nagyobb, többszobás lakások iránt van inkább kereslet a város XIV. kerületében.A VII. kerületben megvásárolható új lakások átlagos négyzetméterára alapján 78 százalékkal drágábban lehet itt lakást venni, mint Zuglóban. Ehhez képest a rövid távú lakáskiadásból a turizmus szempontjából legrosszabb februári időszakban 11 százalékkal magasabb bevétel érhető el (sőt, mivel új lakásról van szó ennél még nagyobb lehet a különbség), a legforgalmasabb augusztusi hónapban pedig mintegy 97 százalékkal. Vagyis néhány kiemelt hónapban akár a hosszú távú bérleti díj kétszeresét is meg lehet keresni a rövid távú kiadással. Fontos azonban hozzátenni, hogy az utóbbi esetén a kockázatok is magasabbak, illetve többet kell foglalkozni a kiadással kapcsolatos teendőkkel. A 2-300 ezres bevételhez pedig egy központi elhelyezkedésű lakásra van szükség, ami maga után vonja, hogy a befektetési összegnek is nagyobbnak kell lennie, mintha a XIV. kerületben venne valaki lakást, vagy esetleg az alapterületben kell kompromisszumokat hozni.