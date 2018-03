Mire elég ma 20 millió forint a budapesti újlakás-piacon?

További információkért kattints a képre!

Tavaly összesen 9700 lakás értékesítése kezdődött meg, ez 8 százalékkal marad el a megelőző év 10 600 darabos bővülésétől. A múlt év második felében 4300 új lakás jelent meg új projektekben, ami több mint 1000-rel kevesebb az első félévinél. Fordított a helyzet az eladott új lakások számában, ahol a 2016-os évhez képest növekedés történt. Összesen 8100 újlakáseladás történt 2017-ben, ez közel 15 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit."Az új projektekben kínált lakások számának második féléves csökkenése azt jelzi, hogy a piac várakozó álláspontra került az 5 százalékos, kedvezményes áfakulcs jövője kapcsán. A szereplők szerint sürget az idő, így abban bíznak, hogy a meghosszabbításról vagy véglegesítésről mielőbb megszületik a kormányzati döntés. Ez pozitívan hatna nemcsak az építőiparra, de a nemzetgazdaság egészére is" - mondtaA budapesti szabad lakások átlagos négyzetméterára az utolsó negyedévben is tovább nőtt, így az év végén már 705 ezer forinton állt, szemben a 2017. év eleji 620 ezer forintos átlaggal. A múlt év elején a kínálat közel 60 százalékát kitevő 600 ezer forintos négyzetméterár alatti lakások aránya az év végére alig több mint 30 százalékra csökkent.A legolcsóbb, 20 millió forint alatti kategóriát Budapesten alig 100 új lakás képviseli, mindössze felük rendelkezik építési engedéllyel jelenleg - ezek jellemzően 33 négyzetméteresek és egy szobásak. A belvárosi kerületekben ennyi pénzért nem találunk új lakást, a városközponthoz legközelebb a VIII. kerület külső részén vásárolhatunk. Zuglóban szélesebb kínálat található, de a legtöbb lakást fejlesztő XI. és XIII. kerületben is elvétve kaphatók csak ennyiért új otthonok. Ennyi pénzből kétszobás lakást a VIII. kerület rehabilitáció előtt álló Magdolna- vagy Orczy-negyedében, illetve Rákospalotán vásárolhatunk.A legdrágább, 100 millió forint fölötti lakások a XII. kerületben, az V. kerületben és a Duna-parti projektekben találhatók. Emellett a külső pesti kerületeket leszámítva minden területen van néhány ilyen árú lakás, amelyek jellemzően 100 négyzetméternél nagyobbak és legalább 40-50 négyzetméteres terasz tartozik hozzájuk.