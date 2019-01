Négy év alatt megduplázódott az agglomeráció ingatlanforgalma

Soóki-Tóth Gábor MRICS elemzési vezető Otthon Centrum Soóki-Tóth Gábor 1993-ban végzett okleveles építészmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1999-ben a Nottingham Trent Egyetemen M.Sc in Real Estate fokozatot szerzett. A BME Városépítés tanszékén kezdett dolgozni... Tovább »

Megduplázódott az agglomeráció településein regisztrált adásvételek száma 2013 és 2017 között. Míg 2013-ban összesen csupán 5451 tranzakció zajlott, addig 2017-ben ez a szám elérte a 11 208-at és az adásvételek száma a várakozások szerint 2018-ban is elérhette ezt az értéket."Egy belvárosi, régi építésű társasházi lakás vagy egy keresett lakótelepen lévő ingatlan áráért az agglomeráció településein könnyen vásárolhatunk akár egy családi házat is. Az agglomeráció vonzerejét emellett a zöld, kertvárosias környezet és az alacsony beépítési sűrűség adja, így annak sem kell lemondani a nyugodt, privát otthonról, aki nem szeretne a fővárostól messze költözni" - mondta elAz agglomeráció legdrágább települései az északi és nyugati részen találhatók. Annak, aki Budakeszin, Ürömön, Szentendrén vagy Pomázon szeretett volna 2018-ban családi házat venni, mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, hiszen akár 100 millió forintot is elkérhettek egy-egy ilyen ingatlanért. Legolcsóbban a délkeleti részen lehetett a tavalyi évben családi házhoz jutni. Tápiógyöngye, Tápiószőlős és Tápiószentmárton településeken egyes esetekben már 1,5-2 millió forint is elegendőnek bizonyult egy családi ház megvételéhez.Az értékesítési időt nem csupán az ingatlan típusa, de az agglomeráción belüli elhelyezkedése is nagyban befolyásolja. Az Otthon Centrum által lebonyolított adásvételek alapján egy családi ház átlagosan 170 nap alatt kelt el, de az olyan, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező járásokban, mint a Gödöllői vagy a Vecsési már átlagosan 100 nap alatt lehetett egy családi házat értékesíteni. Ezzel szemben a távolabb eső részeken, Cegléd és Nagykőrös térségében 6 hónapnál is hosszabb időt vett igénybe az értékesítés. Leggyorsabban a téglaépítésű lakások találtak gazdára 2018-ban- mondja Soóki-Tóth Gábor, aki szerint az ilyen típusú ingatlanok esetében regisztrált 80 napos átlag megegyezik az országos értékkel.Az adásvételek számában pedig az látszik, hogy az északi és a déli településeken volt a legélénkebb a piac, amit az alábbi térképen a sötétbarna színezés jelöl. Ezeken a településeken a teljes lakásállomány több, mint ötöde cserélt gazdát a vizsgált 5 éves időszakban.