Nem lesz hová beköltöznie a babaváró hiteles lakásvásárlóknak

Három éve a CSOK, majd annak kiterjesztése, most pedig a babaváró hitel és a falusi CSOK adhat újabb lökést a lakásépítésnek és a felújításoknak. A feltételes mód azonban soha nem volt ennyire indokolt, mint most. Akkora a szakemberhiány az építőiparban, hogy több beruházást fel kellett függeszteni vagy teljesen leállítani. Immár a projektek 35-50 százaléka legalább 4-5 hónapot késik, nem ritka a 8-10 hónapos lemaradás. Több ezer lakásba tehát jóval később lehet beköltözni és biztos lesz párszáz olyan is, ami el sem készül. A lakásukat vagy házukat felújítani szándékozók eközben alig találnak kőművest, burkolót, festőt vagy villanyszerelőt, ha mégis sikerül megegyezni, akkor 6-8 hónapot kell várni rájuk.

Az építőipari bővülés legfontosabb korlátjának a GKI által megkérdezett iparági szereplők 61 százaléka a munkaerőhiányt, 36 százaléka pedig a válság utáni konjunktúra-időszakra jellemző kapacitáshiányt tartja. Több építőipari szakmai szervezet ugyan közös oktatási programmal és a szakmákat népszerűsítő kampányokkal akar tüzet oltani, de ezek legkorábban is csak 2-3 év múlva hozhatnak eredményt. A már futó és a közeljövőben meghirdetett lakásberuházásoknál azonban nem lehet ezzel a tervezett szakember utánpótlással számolni, azoknál azonnal kellenek a szakmunkás kezek.Miheller Gábor, az egyebek között a Bramac tetőrendszereket gyártó BMI Magyarország ügyvezető igazgatója szerint az általános konjunktúra - részben az uniós források csökkenése miatt - hosszabb távon látványosan lassulni fog, miközben a kivitelezők átlagéletkora most 50 év körül van és ez csak növekedni fog az idő előre haladtával. Csak részben enyhíti a munkaerőhiányt, hogy az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) és a BMI Magyarország közös képzést és helyi szintű akciókat indít.

Jön-e több ezer ukrán, mongol vagy más ázsiai szakmunkás? Visszacsábíthatók-e a nyugaton dolgozók. Milyen digitális megoldások vannak már az építőiparban?

Mivel kompenzálnak a fejlesztők, ha késik egy társasház felépítése. Mennyiért lehet most lakást venni és mik a legdivatosabb környékek?

Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) március elején lesújtó képet festett a szakképzésről, de javaslatokat is tett. Mint írták, a szakképzés intézményrendszere rendkívül szétaprózódott, sok iskolában a jelentkezők hiányában nem tudnak évente új tanulócsoportot indítani. Ezáltal a gyakorlati oktatók óraszáma nem tölthető ki, ezért az intézmények arra kényszerülnek, hogy egyes oktatók olyan szakmákat is tanítsanak, amire nincs megfelelő képesítésük.Az alacsony oktatói bérek miatt az oktatói állomány kontraszelektált, illetve elöregedett. Az építőipari szakmákat oktató szakközépiskolák és szakgimnáziumok tanműhelyei többségében korszerűtlenek, kis alapterületűek és eszközállományuk sem megfelelő, nagyobb tanulócsoportok oktatására alkalmatlanok. Minden területen hiányzik a megfelelő szakmai felkészültségű munkatárs. A szakemberhiány a felsőfokú végzettségű mérnöki, irányítói körben is jelen van.A szövetség szerint kiemelten hiányszakmának kell besorolni az összes építőipari szakmát és ennek megfelelő képzési támogatásban kell részesíteni. A gyakorlati képzőközpontokat centralizálva kell kialakítani, a tanulók közlekedési, szállás és ellátási költségeit központi forrásból támogatni szükséges. A Szakképzési Alapba befizetett összegeket maradéktalanul vissza kell irányítani az építőipari szakképzés finanszírozására. (ez most nem így van - a szerk.)Egyelőre semmilyen információ nem látott napvilágot arról, hogy a kormányzat átvesz-e ezekből bármit is. A szövetségnek a szakoktatók jelentős bértámogatásáról szóló javaslata viszont meghallgatásra talált: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Világgazdaságnak adott és március 18-án közölt interjújában azt mondta, hogy április elején a kormány asztalán lesz a béremelés fedezetének ügye és a bevezetésre vonatkozó intézkedési terv.Feltételezve, hogy a kormányzat átvesz valamennyit a szakszövetség egyéb javaslataiból, akkor sincs garancia arra, hogy a kiképzett fiatalok a hazai piacon fognak elhelyezkedni. Hiába emelkedtek látványosan a munkabérek itthon, a nyugat-európai országokban még most is két-háromszor annyit lehet keresni.A munkaerőhiányra csak részben megoldás a digitalizálás és a különféle műszaki és technológiai újítások. Az építési projektek egyre összetettebbé váltak, ezek tervezése, kezelése és áttekintése speciális szakértelmet kíván. Némileg javíthat a helyzeten, hogy növekszik az előre gyártott megoldások iránti kereslet, a családi házaknál például egész tetőszerkezeteket vagy falszerkezeteket is egyetlen panelben is elkészíthetnek, s ezzel rövidülhet a kivitelezési idő. Bizonyosan emelkedni fog a készházak aránya a piacon, jelenleg 1000-1200 ilyet adnak át évente.