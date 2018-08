Nézd meg, mennyi lakás épül a budapesti kerületekben

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Mintegy 20 ezer lakás építése zajlik - vagy van tervben - jelenleg Budapesten, ezek nagyobb része azonban már az átadás előtt gazdára is talált, így nagyjából 7 ezer elérhető új lakás közül lehet a legfrissebb, 2017 második negyedéves adatok szerint válogatni a fővárosban.

Az új építésű lakások kerületi koncentrációja még látványosabb, ha az alábbi térképen nézzük. A fejlesztők Pesten továbbra is a XIII. kerületet kedvelik leginkább, de a belvároshoz közeli kerületekben - VIII., IX., XIV. - is sok új lakás épül. Budán a legtöbb lakás a XI. kerületben épül, azt követi a III. A külsőbb kerületekben ugyanakkor csak kevesebb és kisebb lakásszámú projektek fordulnak elő.

Forrás: Budapesti Lakáspiaci Riport

A belvárosohoz közelebbi kerületek népszerűsége mögött az állhat, hogy az alacsonyabb kereslet és alacsonyabb árak miatt a fejlesztők fajlagosan kisebb profitot tudnak elérni a külsőbb kerületekben megvalósuló fejlesztéseken, sőt akár az értékesítési idő is hosszabb lehet.Bár a mostani építkezés boom miatt úgy tűnik, hogy Magyarországon rengeteg lakás épül ez inkább csak a fővárosra igaz, ugyanis ahogy egy korábbi elemzésünkben megnéztük, a többi európai országban 1000 főre vetítve még most is sokkal magasabb az épülő lakások száma.