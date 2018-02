Nincs 100 milliód lakásra? - íme 5 belvárosi lakás 25 millió forint alatt

Érdekelnek a lakáspiac jövőjét érintő kérdések?

Fejlesztő vagy befektető vagy? Kíváncsi vagy merre változnak az árak és mi lesz a kedvezményes áfával? Vagy esetleg szívesen hallanál a minőséggel kapcsolatos témákról? Többek között ezekről is mindent megtudhatsz május 4-én a Portfolio Lakás Konferencián! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki a főváros kiemeltebb részein szeretne lakni, vagy befektetési céllal lakást vásárolni. Az egyik ilyen kiemelt terület, az V. kerület, ahol ingatlanpiaci szempontból biztosan a legmagasabb árakkal találkozhatunk, továbbá ebben a kerületben van a főváros két legdrágább utcája. Míg az átlagos kerületi négyzetméterár a 600 ezer forintot haladta meg az elmúlt év statisztikái alapján, addig például a Vigadó tér és Kossuth Lajos téren az átlagos négyzetméterárak jócskán túllépik az egymillió forintot.Ha azonban valaki a belvárosban keres ingatlant és mégsem szeretne több tíz millió forintot kiadni egy lakásért, érdemes lehet a kisebb lakásokat is nézegetnie. Több hirdetőoldal ajánlatai között is csupán körülbelül 15 olyan lakást találtunk, ami 25 millió forint alatt van (vagy akár 20 millió forint alatt) és az alapterülete meghaladja legalább a 20 négyzetmétert. Ezekből összegyűjtöttünk ötöt, amelyek a legjobb állapotban voltak, illetve az árakban is kedvezőbbnek bizonyultak.

Klikk a képre!

5. Aulich utcai felújított lakás

A listában szerepelő első ingatlant 23,5 millió forintért kínálják, az alapterülete 24 négyzetméter, így megközelíti a milliós fajlagos árat. Ugyanakkor egy teljesen felújított lakásról van szó, ami jelentősen növeli a kínálati árat.

Kép forrása: ingatlan.com

4. Balaton utcai ingatlan kedvező négyzetméterárral

Következő egy 35 négyzetméteres lakás, amelyet 24,4 millió forintért kínálnak, így a fajlagos ára a legjobb az itt felsorolt ingatlanok között. A 700 ezer forintos négyzetméterárú lakás másfél szobás, és a leírás alapján felújított állapotban van. Az előző ingatlannal összehasonlítva a két lakásban történő felújítások különböző mértékűek lehettek, de az árban ez mindenképpen kompenzálódni látszik.

Kép forrása: ingatlan.com

3. Sas utcai ingatlan 20 millió forint alatt

A találatok között szerepelt egy olyan kiadó lakás is, aminek az ára a 20 millió forintot sem éri, ugyanakkor a legkisebb is egyben. 20 négyzetméternyi alapterület mellett a fajlagos ár egymillió közeli, illetve tovább árnyalja a kedvező árat, hogy a tulajdoni lapon műhely besorolású az épület. (a 20 négyzetméterbe a galériát is beleszámolták)

Kép forrása: ingatlan.com

2. Steindl Imre utcai lakás közel 20 millióért

A listában szerepel egy 20,9 millióért eladásra kínált lakás is, a Parlamenthez közel elhelyezkedő ingatlan alapterülete 23 négyzetméter, de a jelenleg is zajló felújítás során a magas belmagasság lehetővé tette, hogy még egy szintet kialakítsanak, így egy fél szobával bővült az ingatlan.

Kép forrása: ingatlan.com

1. Bajcsy-Zsilinszky úti lakás parkolóval

Az első helyre egy 26 négyzetméteres lakást került, 22,9 milliós kínálati árral. A 880 ezer forintos négyzetméterárért egy felújított lakást kaphatnak az érdeklődők, továbbá az ingatlanhoz tartozik parkolóhely is, a ház udvarában ugyanis van lehetőség gépkocsival parkolni.

Kép forrása: ingatlan.com