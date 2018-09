Nyaralót vennél? - Mutatjuk hol, mennyiért teheted

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Jelentkezzen még ma! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Dunakanyar (Börzsöny, a Visegrádi-hegység és a Pilis által körülvett Duna-szakasz, összesen 66 települést érintve)

Balaton

Velencei-tó és Vértes

Tisza-tó

Mátra-Bükk

Sopron-Kőszeghegy alja

Fontos különbség azonban, hogy ez az átlagár a kiemelt üdülőövezeten belüli lakóingatlanokra vonatkozik, vagyis más kategóriába esik, mint egy nyaraló besorolású ingatlan, még akkor is, ha nem állandó lakásként használja a tulajdonosa.

Az egész országot érintő lakásár-emelkedés a nyaralókat is egyaránt érintette, a kedvelt vízparti településeken pedig még a környék átlagainál is nagyobb mértékben felkúsztak az árak. A Takarék Csoport 2017-es adati szerint a kiemelt üdülőövezetek között is a Budapest környéki (Dunakanyar térsége) lakóingatlanok voltak a legdrágábbak, ami nem jelent túl nagy meglepetést. Ezeknél átlagosan 420 ezer forintot kellett fizetni egy négyzetméterért.A második legdrágább Sopron és Kőszeghegyalja térsége volt, 270 ezer forintot meghaladó négyzetméterenkénti árral, ami a 2011-ben padlót fogott átlagos négyzetméterárnál 63 százalékkal volt magasabb. Az áremelkedés vélhetően inkább az osztrák határ közelségének köszönhető, mintsem Sopron és környéke turisztikai szerepének. A harmadik helyen a lakóingatlanok tranzakciós árai alapján tavaly a Balaton végzett 257 ezer forinttal.A Balaton környékén az átlagos üdülőár 270 ezer forint körül alakult 2017-ben. Itt is vannak olyan területek, ahol a lakóház építése nem engedélyezett, így csak nyaraló besorolású ingatlant lehet fejleszteni. Ezeknél pedig számolni kell azzal, hogy a bankok a lakóingatlanra felvehető hitelhez képest általában csak jóval alacsonyabb összeget hajlandóak folyósítani.Az üdülőövezetek közül a legalacsonyabb áron lakóingatlant, vagy nyaralót a Tisza-tó környékén lehet vásárolni, az üdülők átlagos ára 100 ezer forintot sem érte el 2017-ben, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy azóta ezek az ingatlanok is csak drágultak.

Kép forrása: Takarék Index

Milyen árak vannak a Balaton legnépszerűbb településein?

Október 12-14. - Lakás 2018 Országos Kiállítás, részletekért kattints a képre!

Soóki-Tóth Gábor MRICS elemzési vezető Otthon Centrum Soóki-Tóth Gábor 1993-ban végzett okleveles építészmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1999-ben a Nottingham Trent Egyetemen M.Sc in Real Estate fokozatot szerzett. A BME Városépítés tanszékén kezdett dolgozni... Tovább »

Ha jobban szemügyre vesszük a Balaton térségét teljesen különböző árakkal találkozhatunk, így az egész térségre jellemző átlagár nem hordoz magában túl sok információt. A térség legdrágább lakásai Balatonfüred és Siófok környékén voltak, itt 2017-ben átlagosan 340-370 ezer forintos négyzetméteráron lehetett vásárolni. Fonyód és környékén ez a szám 250 ezer forint körül alakult, a többi part menti járásban pedig ennél kisebb fajlagos árakkal találkozhattak a vásárlók.Természetesen még ezen belül is nagy eltéréseket lehet tapasztalni, közvetlenül a parton fekvő, vagy attól pár perces távolságra lévő ingatlanokat ennél az árnál jóval drágábban lehet csak megvenni.szerint nemcsak a vízpart, hanem a főváros távolsága is számít, az adásvételeket tartalmazó saját adatbázisuk alapján, távolodva Budapesttől és a parttól a négyzetméterenkénti árak 150 ezer forintig eshetnek vissza.Ha csak a nyaralóként bejegyzett ingatlanokat nézzük a legmagasabb árak Siófok és Balatonalmádi környékén voltak tavaly, itt már túllépte a 300 ezer forintot az átlag fajlagos ár, ha pedig csak a balatonfüredi és siófoki lakásokat, házakat nézzük már a 400 ezret is meghaladta ez az érték.

A szintén népszerű Velencei-tónál a vízpart hatása mellett, a budapesti agglomerációs szerep is hozzátehet a magasabb árakhoz. Gárdony esetében átlagosan 200 ezer forint felett mozogtak az a lakóingatlanra vonatkozó négyzetméterárak a tavalyi évben, Velencén azonban ennél már jóval mélyebben kellett a zsebükbe nyúlniuk a vásárlóknak, ott a fajlagos ár meghaladta a 270 ezer forintot is. Nyaralóárakat az elérhető adatok szűkössége miatt csak Gárdony esetében tudtak számolni a Takarék Index elemzői, ez a 2017-es elérhető adatok alapján 160 ezer forint körül alakult.