Ők a leggazdagabb magyar ingatlanosok

A leggazdagabbaknak szinte minden esetben vannak kisebb-nagyobb ingatlanpiaci érdekeltségei - Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc, Hernádi Zsolt - de a listán az ingatlanosok mellett több építőipari szereplő is feltűnik, akik a kivitelezés révén - Garancsi István: Market Zrt.; Szíjj László: Duna Aszfalt; Varga Károly: Duna Aszfalt, Magyar Vakond; Paár Attila: West Hungária Bau Kft.; Varga Mihály: KÉSZ Vállalatcsoport - kapcsolódnak a piachoz. Őket külön nem szerepeltettük az ingatlanosokból összeállított listán.Az általunk választott 14 szereplő között többnyire ingatlanfejlesztő cégek tulajdonosai, vezetői vannak, akik a lakóingatlanok mellett gyakran az irodapiacon és a kiskereskedelmi ingatlanok piacán is érdekeltek.

Az ingatlanos lista élén nincs meglepetés, fontos azonban megjegyezni, hogy a harmadik helyre került Waberer György nemrég lépett be a piacra, miután értékesítette fuvarozó cégét. Az előkelő ötödik - a 100-as listán 26. - helyen szereplő Jellinek Dániel neve meglepetés lehet a listán, az Indotek vezérigazgatójának azonban a kiadvány szerkesztői szerint már a 2000-es évek közepe óta szerepelnie kellene a 100 leggazdagabb között. De, ki tudja miért, mégsem szerepelt.A BIF 90 százalékos tulajdonrészével rendelkező Schmidt Mária és családja, valamint a Csillaghegy Residence fejlesztés kapcsán ismertté vált Füzesi Attila pedig szintén új szereplőkként kerültek be a top 100-ba. Noha az ingatlanfejlesztések jelentős hányada Budapesten valósul meg, a leggazdagabbak közé bekerült Boros József is, akinek Debrecenben van 50 ezer négyzetméternyi irodaház és 40 ezer négyzetméternyi vendéglátó- és szállodaportfóliója. De akad olyan érdekesség is miszerint az egyik legjelentősebb magyar alapítású ingatlanfejlesztő cégtől, a Futurealtól csak az egyik alapitó és tulajdonos, Futó Péter került idén is a listára, míg fia Gábor, akit az ingatlanszakma is az egyik legbefolyásosabb szereplőnek tart, lemaradt a listáról.A kiadványban egyébként szerepel egy "Befolyás-barométer" is, ahol a top 50 legbefolyásosabb személy között több ingatlanos szereplő is megtalálható. Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy a Portfolio Ingatlan által most kiválogatott "Leggazdagabb magyar ingatlanosok" lista összeállítása szubjektív szempontok szerint történt, az ingatlanpiacon további szereplőknek is lehetnek ingatlanos érdekeltségei, amelyekről részletesebben a "100 Leggazdagabb 2018" című kiadványban lehet olvasni.