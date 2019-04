Olcsó trükkökkel verhetik át a lakásbérlőket - Ezekre figyelj oda!

1-5

Főként Nyugat-Európában látunk arra példát, hogy hosszú távú bérlés esetén is erre szakosodott intézményektől béreljen valaki lakást, Magyarországon a piaci alapú bérlakások még nem igazán vannak jelen, így többségében magánszemélyektől történik a bérlés. A magánszemélytől való bérléskor viszont már a lakás bejárásánál is gyanús, ha a tulajdonos nem kíváncsi arra, hogy ki lehet a potenciális bérlője és csak az ügynök vagy egy ismerőse van jelen a bemutatásnál. Ha a szerződéskötéskor sem kerül elő a lakás tényeges tulajdonosa, jobb másik lakás után nézni.Ha már a szerződés szóba került előfordulhat, hogy a felek baráti alapon egy kézfogással intéznék el a bérbeadást. Ez még jó ismerősök esetén sem a legjobb ötlet, ugyanis akár a felek önhibáján kívül is történhet olyan káresemény amit később a szerződés alapján lehet bizonyítani. Ha a tulajdonos valamiért nem akar szerződést kötni, bármilyen kedvezőnek is tűnik az ajánlat, szintén jobb továbbállni.Mivel a kiválasztott lakás akár évekig is az otthonunkként szolgálhat, ezért érdemes azt alaposan körbejárni a bérlés előtt. Ha akár a tulajdonos, akár az ingatlanos időhiányra hivatkozva sürgetni kezd, nagy a gyanú, hogy a lakás hibáit akarja elrejteni. A szerződéskötés után ugyanis már sokkal nehezebb az előjött hibákat kijavíttatni és végső esetben a kifizetett kauciót visszaszerezni, mint elsőre megismerni a lakást.Ha valaki tapasztalatlan, például életében először bérel lakást, több egyszerű tényező is elterelheti a figyelmét a lényegről. Nem ritka, hogy a tulajdonos egy zajos lakás bemutatása előtt elindítja a mosógépet vagy félhangosan bekapcsolva hagyja a rádiót, ezzel leplezve egy forgalmas út vagy vasút zaját. Ugyanez lehet a késő esti időpont hátránya is, amikor a lakás természetes fényviszonyait sokkal nehezebb felmérni.A kaució a bérbeadó védelmére szolgál, ha a bérlő esetlegesen kárt okozna a lakásban. Ennek elfogadott mértéke a rezsi nélkül számított havi bérleti díj kétszerese. Ha ennél nagyobb kauciót kér a tulajdonos, érdemes annak okát tisztázni. Elképzelhető például, hogy túl drága bútorok vannak a lakásban, de ez újabb kérdéseket vet fel.