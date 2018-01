Őrületes hibák lehetnek az új lakásoknál Magyarországon

Neked milyen tapasztalataid vannak a jelenlegi piacról?

A Portfolionál várjuk a különböző olvasói sztorikat, legyen az pozitív vagy negatív az új lakás vásárlással kapcsolatban. Van egy jó történeted? Elégedetten átvetted a lakásod, vagy éppen már azt is megbántad, hogy belefogtál a vásárlásba? Írj nekünk az ingatlancsapat@portfolio.hu címre.

Jogi problémák

Nem mindegy, hogy mennyit, és mikor fizetsz!

Magyarországon ma rengeteg új lakás épül, ezek jelentős részét pedig már el is adták a fejlesztők. Így a vásárlók jelentős része számára az árak alakulása helyett inkább az lesz a fontos, hogy a még tervasztalról megvásárolt lakásuk mikor, és milyen minőségben készülhet majd el. A vásárlókat ugyanis jogi, műszaki és fizetési oldalról is több veszély fenyegetheti.A fejlesztő jellemzően egy ügyvéd által alaposan átgondolt és átnézett szerződést tesz a leendő vevők elé, ami értelemszerűen a saját érdekeit védi.Korábbi írásunkban már foglalkoztunk ezzel a témával részletesen, mint írtuk, így kerülhet például a vis major kategóriába az időjárás kedvezőtlen alakulása mellett manapság a jolly jokernek számító munkaerőhiány. Mert arról ki ne hallott volna, hogy jelenleg munkaerőhiány van a hazai építőiparban, így pedig minden fejlesztés csúszása indokolható ezzel a tényezővel. Így a vevőknek a lakás elkészültére nem csak sokat kell várni, sok esetben már több mint 1 éves csúszásokkal is találkozni a piacon - de lényegében kötbér sem illeti meg őket nagyon-nagyon sok esetben.Ilyen lehet, hogy vevőként nekünk kell fizetni például a közüzemi bekötések (szennyvíz, víz stb) díját, ami többszázezer forintra is rúghat. Arra is mindenképpen figyeljünk, hogy sok esetben a lakáshoz kötelező tárolót és garázshelyet, vagy legalább autóbeállót vásárolni, ami szintén jelentősen meglódíthatja a költségeket. Itt pedig már el is érkeztünk a következő problémás területhez, a fizetés körüli gondokhoz.Szintén már többször írtunk róla, hogy nagyon nem mindegy egy új lakás vásárlása során, hogy milyen fizetési ütemezés szerint kell teljesítenie a vevőknek a vételárat.A nagy fejlesztők jellemzően 15-20 százalék előleggel is beérik, a következő összeget pedig a lakás tényleges elkészülte után kell csak kifizetni. De a kisebb beruházók sok esetben készültségi foknak megfelelő fizetést kérnek, így pedig a vételár 80-90 százalékát már azelőtt át kell utalnunk, mielőtt látnánk, hogy a lakás megfelelően elkészült. Bár a pénzünket a vállalkozó köteles visszaadni, ha a projekt bedől, azért még ebben az esetben is számos nehézséget okozhat. Nem beszélve azokról a konstrukciókról, mikor a néhány lakásos társasházak építési közösség keretében épülnek, vagyis a vállalkozó, aki a lakásokat meghirdeti, papíron csak kivitelező lesz. A fizetés ütemezése különösen nem mindegy, ha a korábbi ingatlanunkat el kell adnunk az út otthon megvételéhez. Ha előre sok pénzt kell kifizetnünk, ezt akár a tényleges elkészülés előtt 1 évvel meg kell tennünk, miközben ha a projekt csúszik, még sokkal hosszabb ideig kényszerülhetünk albérletbe. Ennek egyéb veszélyeiről még lesz szó a műszaki kockázatoknál.

Milyen minőségű lesz végül a lakás?

Portfolio Ingatlanmagazin - Az 50 legbefolyásosabb személy a magyar ingatlanpiacon

Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.



A legfrissebb számot keresd a Portfolio Könyvesboltban vagy a nagyobb újságárusoknál! Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.

A műszaki kérdések több okból is komoly fejtörést okozhatnak a vásárlóknak. Az előbbiekhez kapcsolódik például, hogy a készültségi foknak megfelelő fizetés esetén, nem árt a saját szemünkkel is meggyőződni például arról, hogy a projekt valóban a megadottnak megfelelően áll. Előfordult már például, hogy a szerkezetkész állapot eléréséhez kapcsolódó fizetési felszólítást olyankor kapták kézhez a vevők, mikor az épület egyes főfalai még nem is épültek meg, annak ellenére, hogy az állapotot a műszaki ellenőr által aláírt papírral igazolta a beruházó.Az építkezést laikusként is érdemes néha személyesen meglátogatni, bár a műszaki kérdésekről keveset tudunk, de vannak azért olyan dolgok, amik így is szemet szúrhatnak. A takart részek hibáját ugyanis csak az építés során van lehetőség még időben észrevenni, ráadásul ezek utólagos javítása már nagyon-nagyon nehézkes.Ez a megoldás ugyan nem olcsó, de egy kevésbé megbízható fejlesztőnél sok bosszúságtól kímélheti meg a későbbi tulajdonosokat.Bár a fejlesztőknek ma már sokkal magasabb műszaki követelményeknek megfelelően kell megépíteni a házakat, valamint a 2000-es évek eleje óta sokkal profibbá is váltak, azért most is akadnak veszélyek a kivitelezés minőségével kapcsolatban. Ez pedig részben a most komoly problémát okozó munkaerőhiányból fakadhat. Egyszerűen. Ráadásul az is előfordulhat, hogy ezek csak utólag derülnek ki. Ilyen lehet például, ha a fürdőszoba vízszigetelését valaki nem megfelelően végzi el, amit aztán majd csak az új vevők vesznek észre penészedés formájában, vagy olyan esetről is hallani, hogy a csövezés során követnek el hibát, ami aztán később szétcsúszva komoly ázásokat okozhat.Szintén a nehézkes munkaütemezéshez kapcsolódik, hogy esetleg nem lehet megvárni az előírt száradási időt bizonyos munkafázisoknál, mivel csak akkor van ember a következő feladat elvégzésre. Erre is megoldás lehet például a vevők által alkalmazott műszaki ellenőr, aki a kritikus munkafázisokat ellenőrizni tudja.Az építőanyagok jelentősen drágultak az elmúlt 1-1,5 évben. Főként a 2015-2016 első felében tervasztalról eladott lakások esetében számoltak lényegesebb kisebb költségekkel a fejlesztők. Bár az áfacsökkenés kedvezően befolyásolta a profitot, az új lakásokat terhelő áfakulcs 27-ről 5 százalékosra mérséklődésének hatását ellensúlyozhatták az emelkedő költségek, a megfelelő profitszint fenntartása érdekében pedig előfordulhat, hogy az anyagminőségből hajlandóak engedni a beruházók. Ezért is fontos, hogy megbízható fejlesztőtől vásároljunk, mert sokkal kisebb eséllyel fordulhat elő esetükben, hogy a projektet alulárazták, ami a megvalósítást is veszélyezteti.