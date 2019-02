Összezavart a sok szám? - Ez az ábra segíthet eldönteni, hogy mennyit ér a lakásod

Elsőként a téglalakások: minimum 10 százalékos áremelkedés

Az ábra értelmezése Az ábra vízszintes tengelyén az átlagos négyzetméterárak forintban, míg a függőleges tengelyen a százalékos árváltozás látható. A városok és kerületek buborékjainak a mérete a tranzakciószám nagyságának megfelelően változik.

A tavaly tapasztalt áremelkedés és átlagos kínálati árak részletes leírásához érdemes különválasztani a tégla, a panellakások és a családi házakra vonatkozó adatokat. Ezeken felül pedig azt is, hogy ezek mely budapesti kerületben, vagy mely vidéki városban helyezkedtek el.A fővárosi használt téglalakások kínálati négyzetméterára szinte minden kerületben emelkedett 2018-ban a korábbi évhez viszonyítva, az Otthon Centrum adatai alapján. Az emelkedés mértéke a legtöbb kerületben 10 százalékot meghaladó mértékű volt, kivéve a legdrágább V. kerületet és a XV. kerületet, ahol ennél alacsonyabb mértékben, de tovább emelkedtek a lakásárak. Alacsonyabb bázisról indultak a külső kerületek, ami nagyrészt magyarázza, hogy miért ezekben volt a legnagyobb árnövekedés.A XVIII., a XIX. és a XXI. kerületben az előző évhez képest 21-29 százalékkal magasabb volt a fajlagos átlag, a legnagyobb mértékű drágulás Csepelen történt. 21-25 százalékkal nőtt az átlagos négyzetméterár a felkapott VII. és VIII. kerületben, valamint a XIV. kerületben is. A budai oldal kedvelt kerületei, az I. és a II. kerület 18-20 százalékkal drágult, de a III., a XI. és a XII. kerületekben is bőven 10 százalék feletti volt az emelkedés mértéke. Az átlagos négyzetméterár továbbra is az V. kerületben volt a legmagasabb (közel 900 ezer forint négyzetméterenként) amit az I. kerület követett megközelítőleg 700 ezer forinttal.A megyei jogú városokban néhány kivételtől eltekintve a téglalakások áremelkedése meghaladta a 10 százalékot, de például Hódmezővásárhelyen, Szegeden és Tatabányán kevéssel 30 százalék feletti növekedés volt érzékelhető. A drágább városokban, így Sopronban, Győrben 14-15 százalékos drágulást, Kecskeméten, Nyíregyházán, Szolnokon és a nyugati határszélen, Szombathelyen 17-19 százalékos emelkedést lehetett tapasztalni. Pécsett viszont az 5 százalékot alig haladta meg az árnövekedés, míg Salgótarjánban néhány százalékos volt a csökkenés. Az átlagos árszint vidéken Sopronban a legmagasabb, de nem éri el a 400 ezer forintos értéket, a nagyvárosok többségére átlagosan négyzetméterenként 300-350 ezer forint, a keleti régióban fekvők és a kisebb városok árszintjére 150 és 270 ezer forint közötti értékek voltak jellemzőek.

20 százalékos emelkedés a paneleknél

A panellakások áremelkedése a XIII. kerület kivételével a főváros összes kerületében meghaladta a 20 százalékot. A kedvelt III., és XI. kerületekben 20 százalék feletti, a VIII. kerületben és a pesti peremkerületekben - így a XVII., a XIX., a XX. és XXI. kerületben és a budai XXII. kerületben is - 30 százalék feletti volt az átlagos fajlagos ár emelkedése egy év alatt.A panelek ára Szolnokon, Szekszárdon, Dunaújvárosban és Egerben is kiemelkedően, 30 százalék felett nőtt a fajlagos átlagárat vizsgálva az előző éves értékesítési adatokhoz képest. Csökkenés Salgótarján kivételével sehol sem volt tapasztalható, a legtöbb városban 20 százalék, vagy valamivel több volt a drágulás. Az átlagos négyzetméterárak Debrecenben, Sopronban és Székesfehérváron meghaladták a 300 ezer forintot.

Családi házakban bekeményített a III. kerület

A fővárosi családi házak esetében a kerületek többségében néhány százalékos volt az áremelkedés, de idén kilőtt a III. kerület (30% feletti drágulás), erős növekedés jellemezte a hagyományosan kedvelt XIV. és XVI. kerületet (10% feletti drágulás). A külső részeken a legerőteljesebb, 20 százalék feletti drágulás Pesterzsébeten és Csepelen (XX. és XXI. kerület) volt megfigyelhető, ami nem meglepő annak fényében, hogy ezeken a részeken jóval alacsonyabb bázisról indultak az árak. A legmagasabb árak továbbra is Buda hegyvidéki részén jellemzők, ahol 600 ezer forintot meghaladó összeget, sőt a XII. kerületben 700 ezer feletti árat kértek (és kaptak) a családi házak négyzetméteréért.A családi házakat 100 és 260 ezres négyzetméteráron kínálták vidéken, a fajlagos átlagár emelkedése egy-két város, így például Pécs és Tatabánya kivételével sehol sem haladta meg a 10 százalékot.