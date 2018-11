Semmi sem utal arra, hogy vége szakadna a növekedésnek

elmondta, hogy országos szinten továbbra is dinamikus a lakásárak növekedése hazánkban, ugyanakkor erős heterogenitás figyelhető meg a piacon. Budapest elválik az ország többi részétől a drágulást illetően. A szakember szintén beszélt arról, hogy egyelőre nem látszik a lakásárak növekedésének vége Magyarországon. A kereslet továbbra is intenzív, amit jól mutat az alku 2-3 százalékos mértéke, illetve, hogy nem ritka akár a licit sem a piacon.A szakember arra is kitért, hogy Budapesten valóban magasak az árak, bár egy átlagos háztartás, átlagos hitellel egy átlagos lakást még meg tud venni, úgy tűnik azonban, hogy ezzel kapcsolatban elértük a határt. Országos szinten azonban még mindig jó a helyzet. Szintén jellemző, hogy egyre több olyan vásárlás valósul meg a piacon, ami mögött hitel van, ami részben abból fakad, hogy alacsonyak a kamatok, másrészt az MNB fogyasztóbarát hitele is egyre népszerűbb.szintén elmondta, hogy a heterogenitás az új építésű lakások piacán is jellemző, a Budapest és környéki építési volumen erősen elválik az ország más részeitől. Ezzel együtt azonban a főváros még mindig csak az országos szintet tudja teljesíteni a megújulási rátát illetően.

Megállíthatja a lakáspiacot a 27%-ra visszaemelkedő áfa?

Nagy kérdése természetesen az új lakások piacának, hogy miként reagálnak a piac szereplői az áfa-változásokra. Ezzel kapcsolatbankifejtette, hogy összességében örülnek a legújabb szabályozásnak, ami az építések határidejét kitolta. A fejlesztők számára nagyon megnyugtató a 2023-as dátum. Nehézség lehet ugyanakkor, hogy a lakosság miként fogadja majd az emelkedő árakat. A tipikus vevő várakozás státuszba lép, de előbb utóbb visszatérnek majd a piacra. A szakember szerint még most is a legtöbb vevő készpénzzel vásárol, vagyis jelentős pénz van a vásárlók zsebében, hogy ezeket az árakat is ki tudják majd kifizetni. Véleménye szerint mivel a 2019-es dátum már nem kötött, így biztosan lesznek csúszások a projektekben.elmondta, hogy korábban a legnagyobb kockázatnak a kiszámíthatatlanságot látták a piacon, vagyis, hogy az ügyfelek nem látják, mennyit kell majd még fizetniük. Ez az új rendelkezés ezt megoldotta. Fontos azonban, hogy mi lesz a jövőben a lakásépítésekkel, egyelőre a rövid távú kockázatok kerültek ki a rendszerből.arról beszélt, hogy a válság ideje alatt tetszhalott állapotba került hazai lakáspiac, ha nem lett volna a válság, akkor is ott tartana, ahol most. A szakember véleménye szerint átfognak csúszni projektek 2020-ra, az új, építési engedéllyel rendelkező projektek pedig el fognak elindulni. Ugyanakkor annak nem örülhetnek sokan, hogy a most még építési engedéllyel nem rendelkezők beruházásokat már 27%-os áfával kell kalkulálni. Szintén beszélt arról, hogy a kormányzat dolgozik valami ellentételezésen az emelkedő áfával kapcsolatban, amely bizonyos csoportokat hivatott majd kompenzálni. Kérdés azonban, hogy ez mennyire lesz széles körű, egyelőre ugyanis úgy néz ki a helyzet, hogy a CSOK-ot elviszi az áfaemelés.szintén egyetértett azzal, hogy a piac heterogenitása szembeötlő és Budapest valamint Közép-Magyarország fejsúlyos az új lakások piaca. A szakember szintén kitért arra, hogy a befektetők aránya erősen növekedett, miközben például az első lakásvásárlók aránya redukálódott. Az áfaszabály-változásokkal kapcsolatban elmondta, hogy örültek neki, mivel a meglévő fejlesztéseknél kiiktatta a bizonytalanságot, ráadásul a vevők is megnyugodtak.Ugyanakkor véleménye szerint 3-as tagozódás alakulhat ki a piacon a projektek között, a most épülők, az építési engedéllyel a kiírt időpontig rendelkezők (pár ezer lakás lehet Budapesten a kutatásuk szerint), és a 27 százalékkal fejlesztők. A fejlesztők egyelőre azt a stratégiát követik, hogy megpróbálják zárni a mostani projektjüket, a maradékkal pedig kivárnak, és majd megpróbálják rávenni a sokáig nettó megtakarító háztartásokat, hogy a magasabb árak mellett is vásároljanak.

beszélt arról, hogy a bank egy kicsit külső, de nagyon fontos külső szereplő az új lakások piacán. Nagyon kevés olyan újépítésű projekt van ugyanis, ahol nincs banki finanszírozás. A szakember szerint, nagyon rossz helyzetet jelentene, ha a használt vagy az új lakások piacán nagy áresésre kerülne sor, de véleménye alapján semmi nem utal arra, hogy vége szakadna a növekedésnek. Egy ilyen környezetben pedig komfortosan tudnak finanszírozni.Összességében az új fejlesztések piacán akkor finanszíroz szívesen egy bank, ha van kereslet a lakásokra, ilyen szempontból pedig nagyon fontos kérdés a 27 százalékos áfa hatása. Az új szabályokkal a bizonytalanság egy része eltűnt a piacról, vagyis ugyanúgy finanszíroznak olyan projektet, ahol megvolt az építési engedély, mint eddig. De lesznek olyan projektek is, amik elfognak indulni annak ellenére, hogy csak később szereznek engedélyt. A szakember arról is beszélt, hogy azok a beruházások, amelyek a szükséges engedélyt 2018-2019-ben megszerzik, kicsit más helyzetben vannak, mint a még később indulók. Egyelőre azonban még dolgoznak azon a megoldáson, hogy az előbbieket pontosan milyen feltételekkel finanszírozzák. Az biztos, hogy egy a vevőket védő finanszírozási mód mellett döntenek majd és csak nagyon biztos piaci szereplőknek nyújtanak majd forrásokat. A 3. csoportba tartozó projektek estében biztosan 27 százalékos áfát kell majd fizetni a teljes vételár után, így az árak felfelé fognak menni. A finanszírozás feltétele biztosan a megfelelő előértékesítettség lesz.