Tíz rekord a budapesti új lakásokról

A Budapesti Lakáspiaci Riport tejes kínálatában szereplő legnagyobb lakás 260 négyzetméteres, ami a XIII. kerületben épül. Az alapterülethez azonban arányosan csökkentve a teraszt is gyakran hozzászámolják, amivel viszont a legnagyobb - szintén a XIII. kerületben épülő - lakás már 336 négyzetméteres, ami úgy jön ki, hogy egy 223 négyzetméteres lakrészhez tartozik két terasz, összesen 376 négyzetméteres alapterülettel.A fővárosi új lakások között a legkisebb egy VII. kerületi, második emeleti lakás, melynek alapterülete mindössze 14 négyzetméter.Egy az Astoria környékén épülő társasház legfelső emeleti lakását kínálják most a legmagasabb áron. A 245 négyzetméteres lakás kínálati ára 642 millió forint, ami 2,6 millió forintos négyzetméterárat jelent.A dráguló kivitelezési költségek és az erős kereslet az új lakások áremelkedésében is megmutatkozik, így míg néhány éve 10 és 15 millió forint között szép számmal lehetett az új építésű garzonok között válogatni, addig most már a legolcsóbb budapesti új lakás ára is eléri a 15,7 millió forintot. Ezért egyébként egy 23 négyzetméteres lakást kaphatunk a XIII. kerületben.Felmerül a kérdés, hogy egy adott projekt különböző ütemeinek lakásait együtt, vagy külön-külön nézzük. Ha az egy ütemben megvalósuló lakásokat nézzük, akkor most egy 531 lakásos társasház vezeti a listát.A IV. kerületben egy projekt keretében több 17 emeletes társasház is épül, amelyek legfelső emeletén 110-120 négyzetméteres lakások lesznek, különböző méretű teraszokkal.A jelenlegi kínálatban öt darab 6 szobás lakás van, de találtunk 5+2 félszobás, vagy 4+3 félszobás lakásokat is. Félszobáról akkor beszélünk, ha egy helyiség alapterülete nem éri el a 12 négyzetmétert, de meghaladja a 6-ot és legalább egy ajtaja valamint egy közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára nyíló ablaka van.Ritkán, de előfordul, hogy társasházi lakáshoz saját kertet kínálnak, amelyekre többségében kisebb lakásszámú projekteknél látunk példát. A legnagyobb, 580 négyzetméteres saját telket egy XXII. kerületi projektben kínálják, bár az elnevezésből itt kiderül, hogy sorházakról van szó. A valóban társasházi lakások esetében 300 négyzetméter körül vannak a legnagyobb méretű saját telkek.Míg a saját kert csak néhány esetben, addig az erkély már a most épülő lakások több mint felében előfordul. A 6700 szabad lakásból 15 esetben haladja meg ennek mérete a 100 négyzetmétert.A lakáskeresési listákban és az épülő projektek és lakások számában továbbra is toronymagasan a XIII. kerület vezet, a fővárosi új lakások közel harmada ebben a kerületben épül.