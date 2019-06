Több száz millióért vásárolt belvárosi lakásokat az ingatlanalap

Czeiler-Fóris Angelika ügyvezető Impact Alapkezelő Zrt. Czeiler-Fóris Angelika 2015 óta az Impact Alapkezelő ügyvezetője, ezt megelőzően, 2003 és 2014 között a Hermes Befektetési Alapkezelő vezérigazgatója volt. 2001 és 2003 között a Bankár Holding Rt. treasury-vezetője... Tovább »

A túlnyomórészt lakóingatlanokba fektető Duna House alapja a Király utcai Central Passageban vásárolt 11 ingatlant, a Gozsdu udvar közelében elhelyezkedő társasház lakásai, rövid és hosszútávú lakáskiadásra is alkalmasak. A 36 és 99 négyzetméter közötti lakásokat egy spanyol befektetői vállalkozástól vette meg az ingatlanalap, akik szintén kiadási céllal üzemeltették az ingatlanokat."A most vásárolt belvárosi lakásokkal a Duna House Magyar Lakás Ingatlanalapban így közel 100 ingatlant tulajdonolnak a befektetők, amelyek az értékük növekedésével és a hasznosítással is hozamot termelnek számukra. Az ingatlanalapok visszaváltási szabályozását érintő szigorítás bár kedvezőtlenül hat az alapokba áramló vagyonra, az ügyfelek szempontjából azonban könnyebben összehasonlítható versenyhelyzetet teremt - nyilatkozta