Új időszámítás kezdődik a lakáspiacon - Megjelentek a legújabb termékek

A Budapesti Lakáspici Riport adatai is alátámasztják azt, hogy a fejlesztők többsége nem olyan bátor, hogy 2020 utáni átadású projektet indítson. A legfrissebb, első negyedéves adatbázis szerint a most épülő társasházak kevesebb, mint 1 százalékát tervezik 2020-ban átadni, 2019 negyedik negyedévben azonban közel 10 százaléka készülhet el, a kérdés, hogy a munkaerő és építőanyagok hiánya miatt közülük mennyien csúsznak át 2020-ra.

Mi történne, ha visszaállna a 27 százalékos áfa?

Ezzel a kérdéssel korábbi elemzéseinkben már foglalkoztunk, de egy gyors számítást érdemes most is elvégezni, hogy mit okozna a magasabb áfakulcs egy átlagos új építésű lakásnál. Abban az esetben, ha egy fejlesztő most 650 ezer forintos négyzetméteráron kínál egy lakást, az 5 százalék helyetti 27 százalékos áfa azt jelentené, hogy az adott lakás négyzetméterára azonnal 780 ezer forint fölé emelkedne, ami 50 négyzetméteres alapterületnél 6-7 millió forintos drágulást eredményezne. Egy közepes árazású kerületben - ahol a vásárlók is árérzékenyebbek - nagy kérdés, hogy a 20 százalékos drágulás után is lenne-e a mostanihoz hasonló kereslet az új építésű lakások iránt.A nagyobb fejlesztők közül elsőként a Cordia jelentett be három, 2020-as átadású projektet, ami arra utal, hogy lakásáfától függetlenül is van olyan fejlesztő, aki az áfaszint bizonytalansága ellenére is bízik a vásárlói keresletben. A legnagyobb fejlesztők egyébként a válság alatt sem állították le projektjeiket, legfeljebb csökkentett kapacitáson építkeztek. Ennek ellenére fontos lenne a lakásáfa kérdésének mielőbbi tisztázása, az ugyanis, hogy van három 2020-as átadású projekt jó hír, de a mostani építkezési volumen szinten tartásához ennél jelentősen több fejlesztés kellene.A most épülő beruházásokban ugyanis többségében még mindig tervasztalról, vagy az építkezés során kelnek el a lakások, így, ha a jövőben csökkenne az épülő lakások száma az azt jelentené, hogy a mostani épületeknek a maradék - sok esetben rosszabb elhelyezkedésű - lakásaiból tudnának csak választani a lakásvásárlók, így a jó minőségű és elhelyezkedésű új lakásokból még nagyobb hiány alakulna ki.