Új lakás? - Ezt tudnod kell mielőtt döntesz!

A fővárosban több tízezer lakás építését kezdték meg a fejlesztők, az első hat, ahol a legtöbb új lakóingatlant építik a III., VIII., IX., XI., XIII. és XIV. kerületek. A befejezési idő a következő években aktuális, de már most elkelt a lakások egy jelentős része. A sor végén a külső kerületek állnak, ahol tényleg ritkaság egy-egy új projektet találni.

A felsorolt hat kerületben várható tehát a legnagyobb állománybővülés a következő években, vagyis a vásárlóknak több lehetősége van ezeken a részeken válogatni. Az épülő lakások átlagos alapterülete nem meglepő módon kisebb a VIII. és IX. kerületben, míg a legnaggyobb átlagot a III. kerületben találtuk, 73 négyzetméterrel. A skála széles az alapterületek és az árak tekintetében is, így kedvükre válogathatnak a családdal, barátokkal, vagy akár egyedül költözni vágyók egyaránt.

A legnagyobb lakásokat a III. kerületben építik

A legtöbb épülő lakást kínáló kerületek közül (III., VIII., IX., XI., XIII. és XIV.) a III. az, ahol a legnagyobb az átlagos alapterülete a lakásoknak. Az adatbázisban szereplő projektek alapján 73 négyzetméter ez az érték. A közeli zöldövezet és a jellemzően nagyobb épülő lakóingatlanok inkább a többgyermekes családokat célozzák meg, főleg a kerület külsőbb részein.A 73 négyzetméter már háromszobás lakásokat jelent és szinte mindegyik lakáshoz tartozik terasz, vagy kertkapcsolat. Érdekesség, hogy a teraszok mérete csak ritka esetben kisebb, mint 10 négyzetméter, az átlagos alapterületük pedig 35 négyzetméter körülire tehető.Az adatbázisban árral rendelkező, nagyságrendileg 73 négyzetméteres új lakóingatlanok árai 42 millió forinttól kezdődnek ebben a kerületben. Ez az előző 60 négyzetméteres kategóriához képest nagy ugrás, azonban plusz egy szobát és zöldövezeti környezetet kínál a tulajdonosok számára. A felső határ hasonlóan alakul mint az előzőeknél, 75 millió forintért volt kapható idén nyáron a legdrágább 73 négyzetméteres új lakás, de ehhez már kertkapcsolat és terasz is tartozik. (Az árral ellátott ingatlanok alapján)Tudj meg többet a III. kerületben épülő Forest Hill Lakóparkról és az elérhető lakásokról!

Forest Hill Lakópark

A legtöbb új lakás átlagosan 60 négyzetméter

Kisebb lakás, de közelebb lehetsz a belvároshoz

A legtöbb épülő új lakást a XI., XIII. és XIV. kerületben találhatjuk, összesen közel 9 ezer a számuk, és az átlagos alapterület ezekben a kerületekben 60 négyzetméter körül alakul. A legtöbb esetben ekkora terület három szobát foglal magába, de sokszor ezekből egy vagy kettő csak félszoba. Az átlagosan 10-12 négyzetméteres erkély vagy terasz, szinte kivétel nélkül tartozik minden lakáshoz. A közel 9 ezer, ebben a három kerületben épülő új lakás közül, csupán 35 olyan került rögzítésre az adatbázisban, amelyhez nem tartozik se erkély, se terasz, se kertkapcsolat.A három szobában már kényelmesen elférhet egy család két, vagy akár három gyermekkel is, illetve az olyan fiatalok körében is megfelelő választás lehet egy ekkora lakás, akik több barátjukkal költöznének össze és nem jelent nekik problémát, hogy nem a város közepén laknak, esetleg a munkahelyük, az egyetemük a főváros ezen kerületeiben helyezkedik el.A legtöbb ekkora lakás 30-40 millió forint között megvásárolható, az adatbázisban szerepel még néhány, amelyet 28 millióért kínáltak idén nyáron, de ezeknél hiányzott az erkély és a szobák száma is csupán kettő volt. A felső határ a 60 négyzetméteres lakások kategóriájában 70 millió alatt van, de ebben az ársávban már jóval nagyobb terasz, kert vagy akár teremgarázs és több tároló is jár a lakáshoz.A VIII. és IX. kerületben az átlagos lakásméret 50-55 négyzetméter, ez kétszobás lakásokat, vagy két és félszobásokat jelent, illetve ritkább esetben három szoba is kialakításra kerülhet 55 négyzetméteren. Ezekhez tartozik a legtöbb esetben egy átlagosan 12 négyzetméteres terasz, vagy 8 négyzetméteres erkély, de persze ha valaki vállalja a magasabb vételárat, akár 80 négyzetméteres terasszal is megveheti új lakását.Kétszobás lakás (szerencsésebb esetben három) ideális választás lehet, egy gyermekes családnak, akik ragaszkodnak Pest belső részeihez, illetve pároknak, de akár több egyetemistának is, akik összeköltöznének és közel szeretnének lakni a főváros nyüzsgőbb részeihez.Milyen árakra számíthatnak az ideköltözők? Az árral rögzített ingatlanok alapján 27-28 millió forinttól indulnak a lakások. Van néhány, ami 2017 nyarán még 23-25 millióért volt megvehető, ezek azonban elrendezésben, inkább egy főnek, vagy egy párnak lehetnek ideálisak, hiszen csak egy nagy szoba került kialakításra bennük. A felső határ az adatbázis alapján 82 millió forint, a lakás alapterületével megegyező erkélyt és teraszt is magába foglal ez a vételár, és ilyen értékben jellemzően a legfelső, 8. vagy 9. emeletre költözhet az új tulajdonos.Ezek általában a legkevesebb "extrát" (amennyiben az erkélyt és a minél több szobás elrendezést nevezhetjük annak) foglalják magukba, viszont azt is jól mutatják, hogy az elhelyezkedés és a központ távolsága sokszor fontosabb faktor a lakások árában, mint az alapterület. Az átlagosan 73 négyzetméteres III. kerületi lakások 40 millió forint alatt aligha kerülnek a piacra, ezeknél a nagy alapterület mellett, a kertkapcsolatot, illetve a zöld környezetet is meg kell fizetnie azoknak, akik esetleg a gyermekeik miatt fontosabbnak tartják a környező parkokat, játszótereket vagy akár erdőt, a belváros közelségénél.