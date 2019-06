Új városrészt fedeztek fel a lakásfejlesztők - Jelentős fejlődés előtt a környék

Metrodom Őrmező 1113 Budapest, Őrmezei út 33 193 db lakás

31.7 - 117 m2 alapterület Átadás:

2021 Q4 38.5 - 163.2 M Ft Ajánlatot kérek

Részletekért kattints ide

Őrmezőnek egy jelentős része panelházakból áll, de az Egérút és az autópálya irányában családi házas övezetet és üres telkeket is szép számmal találunk. Bár a terület már nem tekinthető a belvárosnak, a közlekedés meglehetősen kedvező, ráadásul a Balaton és Nyugat-Magyarország irányába is pillanatok alatt elérhető az autópálya.Ami az infrastrukturális fejlesztéseket illeti, a közelben épül az Etele Plaza, akárcsak a Budapest ONE irodaház, de a leendő szuperkórházat is erre a területre tervezik felépíteni. Nem véletlen tehát, hogy a lakásfejlesztők is kezdenek egyre nagyobb számban megjelenni, akiknek a lakáskínálatában nem ritka az egymillió forint feletti négyzetméterár sem, bár ezért az árért már saját medence is tartozik a társasházhoz, ami arra enged következtetni, hogy a jövőben ez is a főváros magasabb presztízsű környékévé válhat.Erre már csak azért is megvan az esély, mert a Gazdagréttől nyugatra, Budaörs irányában elhelyezkedő Madárhegy néhány év alatt jelentősen beépült, az autópályának ez az oldala azonban még jócskán tartogat fejlesztési lehetőségeket magában.