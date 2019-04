Újra napirenden a lakásáfa - Megszólalt az MNB

Nem titok, hogy számos ötlet felmerült, miként lehetne módosítani, differenciálni a szabályozást. Egyelőre nincs konszenzus, az lenne a cél, hogy a hosszabb távú szabályozás mind a kormányzat, mind az iparág érdekei nek megfeleljen. Az iparági szereplők a 27 százalékot túlzottan magasnak tartják. Az említett elemzésben magunk is azt írtuk, hogy régiós szinten ennél lényegesen alacsonyabb áfaszintet alkalmaznak az új lakásoknál. Mivel a legutóbbi döntés alig fél éve született, kérdés, hogy mikor nyílik meg legközelebb a lehetőség a módosításra.

Banai Ádám igazgató, Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság Magyar Nemzeti Bank Banai Ádám a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakán szerzett MSc diplomát, doktori fokozatát ugyancsak a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolán szerezte. 2008-ban... Tovább »

A hír kapcsán megkerestük Banai Ádámot, aki a Portfolio-nak úgy nyilatkozott, hogy ez egyelőre egy alulról induló, a szakma által javasolt kezdeményezés, még nincs a döntéselőkészítés fázisában. Az azonban egyértelműen látszik, hogy a szakma szempontjából a lakásáfa kérdése még mindig az egyik legforróbb téma, ezért a közelmúltban életre hívott LITT a témát érintően további szakmai javaslatokat fog kidolgozni.

Budai Walzer I. ütem 1117 Budapest, Budafoki út 215. 260 db lakás

28 - 91 m2 alapterület Átadás:

2021. márc 27 - 74.85 M Ft Ajánlatot kérek

Az MNB ingatlanpiaci szerepe

Falusi CSOK

CSENGERY PALACE 1077 Budapest, Csengery utca 77 db lakás

39 - 122 m2 alapterület Átadás:

2020 Év vége 52.25 - 210 M Ft Ajánlatot kérek

Az MNB egy korábbi tanulmányában ismertette a szomszédos országok lakásáfáit, melynek során többek között Szlovéniát hozták példának, ahol a kedvezményes áfa csak a saját célra vásárlóknak érvényes, a befektetők viszont a normál áfakulccsal tudnak lakást venni. A kérdésre, hogy egy ehhez hasonló megoldás itthon is szóba kerülhet-e,úgy nyilatkozott:A 2018. november 1-jéig építési engedélyt kapott lakásoknál a 2023-ig alkalmazható 5 százalékos áfakulcs azt jelentette, hogy sok lakásfejlesztést elnyújtanak, mert nincs az a nyomás, hogy az év végéig feltétlenül be kell fejezni őket. A 2019-es befejezések egy része áttevődött 2020-ra, viszont 2021-től gyakorlatilag nem látunk új lakásépítési projektet. Mivel jellemzően két, két és fél éves lefutása van egy fejlesztésnek, ezeknek a terveknek már meg kellene jelenniük. Ha nincs változás a jelenlegi szabályozási környezetben, akkor 2021 teljesen kieshet lakásfronton - tette hozzá a szakértő.Az ingatlanpiachoz kapcsolódó építőipar a gazdaság szinte minden más szektorával erőteljes kapcsolatban van. Az előző válság tanulsága az, hogy az ingatlanpiaci túlhevülésből nagyon komoly problémák alakulhatnak ki. Az itthoni válságnál két termék rejtett magában kockázatot: a jelzálogalapú devizahitelezés és a projekthitelezés, azaz a kereskedelmi ingatlanok fejlesztését elősegítő kölcsönök. Az MNB törvényi feladata a pénzügyi stabilitás fenntartása, márpedig az előzőek fényében egyértelmű, hogy stabilitási szempontból kiemelt szerepe van az ingatlanpiacnak - emelte ki az MNB ingatlanpiaci szerepével kapcsolatban, amivel nemrég a Portfolio Ingatlan is részletesen foglalkozott:Ma már egyértelmű, hogy a CSOK bevezetésének érezhetően árfelhajtó hatása is volt az újlakás-piacon, míg a következő időszakban főleg a falusi CSOK okozhat drágulást. Ennek oka, hogy a falusi CSOK-kal számításba vett településeken az adásvételek kétharmada ötmillió forint alatti áron zajlott az elmúlt években. A használt ingatlan vásárlására fordítható ötmillió forint az ügyletek jelentős részét lefedi - hívta fel a figyelmet Banai Ádám.