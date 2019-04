Üzent a kormánynak az ÉVOSZ: új kedvezmények kellenek, másképp komoly bajok lesznek

A munkaerőgondok lehetséges kezeléséről és az építőipar digitalizálódásáról is szó lesz a jövő heti konferenciánkon. Ne hagyd ki, sok újdonságot hallhatsz! ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

Feketedik a piac A lakosság közvetlen megrendelésére készülő lakásépítéseknél és lakóingatlan-felújításoknál tapasztalható a legmagasabb szintű fekete foglalkoztatás, amit elsődlegesen az írásos szerződések nélküli munkavégzés nagy száma tesz lehetővé. Ez a jelenség rontja a tisztességes vállalkozók versenyhelyzetét, ami mindenképp változtatásokat sürget a lakásépítés, lakásfelújítás területén, hiszen nagy kockázatot hordoz magában a megrendelő és kivitelező számára egyaránt.

A frissen újjáválasztott elnök, Koji László aláírásával ellátott közleményben sürgette az ÉVOSZ a kormányzatot, hogy fogadja meg átfogó javaslatait. Piacmentő csomagról van szó, amiben a néhány hete vázoltakhoz képest hangsúlyeltolódás van: a közeljövőben inkább a felújítások állami támogatására helyezi a hangsúlyt, miközben persze fontos, hogy tovább tartson az új lakások építési hulláma is. A szervezet emlékeztet: a felújított lakások éves száma 2018. évhez viszonyítva nem bővül, idén várhatóan 180 000 lakásnál lesz nagy felújítás.Az ÉVOSZ számításai szerint 2019.ben mintegy 300 milliárd forint értékű lehet az a lakásfelújítás, amit szóbeli megállapodást mentén kiviteleznek. Ennek a kivitelezői szolgáltatási ÁFA-tartalma kb. 80 milliárd forint, amit az állami költségvetés nem lát, elesik tőle. Ahhoz, hogy 2020. évben a lakásépítés, a lakásfelújítás egyenrangú legyen, és lendületük ne törjön meg, az ÉVOSZ is javaslatokat ajánl mindenki figyelmébe.Ma Magyarországon a lakásgazdálkodásnak elsődlegesen nem szabályozási kérdések szabnak korlátot, hanem a forráshiány. Ezért az ÉVOSZ javaslatai elsődlegesen a forrás bővítésére irányulnak. A pénzügyi lehetőséget egyszerre kell bővíteni a közösségi (állami) és a magán (lakossági) oldalon - fogalmaztak a közleményben.1. Legalább 10 évig tartson a kormány által indított lakásépítési és lakástámogatási program. A CSOK keretében még nagyobb figyelem szükséges a felújításokra.2. A CSOK-ban nem részesülők is kapjanak kedvezményt az energetikai felújításokhoz.3. A köztartozásokkal nem rendelkező munkaadó adhasson munkavállalójának max. 6 millió forintot új lakás vásárlásához, illetve max. 3 millió forintot felújításhoz.4. Számla alapján a felújítási áfa érték 50 %-a járjon vissza, max. 3 millió forintig.5. Modernizálják az energiatakarékos városrész-rehabilitációs programokat.6. Készüljön egy hosszú távú Panelprogram.7. Újra kell szabályozni a lakásszövetkezetek, a társasházi tulajdonosi közösségek működését.8. 5 éves építésiadó-kedvezményt és mentességet az új lakásokra9. Induljon állami bérlakásprogram, ahol az üzemeltetés, a közös költségek és a bérleti díjak megállapítása állami-önkormányzati hatáskörben, kontroll alatt vannak.10. Innovációs pályázatot írjanak ki építésgazdasági cégeknek iparosított lakásépítési és felújítási technológiák kifejlesztésére és gyártására.Egyelőre kérdéses, hogy mit fogad meg mindebből a kormányzat. Az ÉVOSZ egyébként pár hete már előállt egy javaslatcsomaggal. Az építőipar helyzete azonban azóta is fokozatosan romlik, egyre több lakásberuházásnál jelentenek be akár több havi csúszást. Szakmai és vásárlói körökből többen is arról számoltak be a Portfolio-nak, hogy jelentős a kivitelezési minőség romlása , a vásárlók több projektnél is kiszolgáltatott helyzetbe kerültek.