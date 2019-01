Van okuk a sírásra a háztulajdonosoknak - Főleg, ha meglátják ezeket a számokat

KSH

Országosan a használt lakások nominális áremelkedése 2017 III. negyedévéhez képest: 10,7% (új lakásoké 4,3%)

Országosan a használt lakások nominális áremelkedése 2018 II. negyedévéhez képest: 3,7%

MNB

Országosan a használt lakások nominális áremelkedése 2017 III. negyedévéhez képest: 15,7% (reál értelemben 11,7%)

Országosan a használt lakások nominális áremelkedése 2018 II. negyedévéhez képest: 3,3% (reál értelemben 2,6%)

Budapesten a használt lakások nominális áremelkedése 2017 III. negyedévéhez képest 23,5% (reál értelemben 19,2%), 2018 II. negyedévéhez képest 5% (reál értelemben 4,3%)

Városokban a használt lakások nominális áremelkedése 2017 III. negyedévéhez képest 17,3% (reál értelemben 13,2%), 2018 II. negyedévéhez képest 4,5% (reál értelemben 3,8%)

Községekben a használt lakások nominális áremelkedése 2017 III. negyedévéhez képest 5% (reál értelemben 1,3%), 2018 II. negyedévéhez képest -0,5% (vagyis fél százalékos árcsökkenés következett be, reál értelemben 1,2 százalékos a csökkenés)

Az adásvételek közel fele családi ház volt

Országos összesítésben a családi házak adták a teljes használtlakás-piaci forgalom 48 százalékát, ami a 2010 óta mért legmagasabb érték. A lakótelepi panellakások összes eladott lakáson belüli aránya a korábbi évekre jellemző 19-20 százalékról 16 százalékra csökkent.

Németvölgyi Residence - további információért kattints a képre!

Jöjjenek az átlagárak!

Az MNB adatai alapján a községekben a korábbi negyedévhez képest már enyhe árcsökkenés zajlott le, ez a 0,5 százalékos mérséklődés inkább stagnálásként értelmezhető. A községek mellett a nominális negyedéves változás egyébként néhány régió városaiban (Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Mo.) is csupán 1-2 százalék volt.

Kép forrása: KSH

A napokban többször is foglalkoztunk vele, hogy a KSH és az MNB legfrissebb 2018 harmadik negyedévére vonatkozó adatai alapján hogyan változtak a lakáspiaci átlagárak. Mivel a statisztikák elkészítése során, illetve a korrigálásoknál részben más módszert használnak, a végső számokban is vannak eltérések.Arról is írtunk már, hogy a fővárásban közel 500 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár ebben az időszakban, és hogy a külső kerületek az elmúlt időszakban olyannyira előretörtek, hogy már az agglomeráció kedvelt nyugati részének a négyzetméterárát is lehagyták.Kevés szó esett azonban eddig az ország többi részéről, annak ellenére, hogy a vizsgált negyedévben és 2015 óta folyamatosan csökken Budapest forgalma a használt lakásokat tekintve. A KSH alapján a teljes forgalomból a kistelepüléseknek 56 százalékos a részesedése, a maradék 44 százalékhoz tartozik a főváros és a megyeszékhelyek, amelyből Budapesten az összes ismert adásvétel 23 százaléka jött létre, szemben a három évvel korábbi 30 százalékos aránnyal. 2015-höz képest a megyeszékhelyek összesített forgalma keveset változott, általában 21 százalék körül alakult, a kisebb városok részesedése kismértékben, míg a községeké jelentősebben nőtt, 2018 I-III. negyedévében gyakorlatilag minden negyedik tranzakció a községekben jött létre.A nagyobb városokban a társasházi, nem lakótelepi lakások relatív súlya növekedett, miközben a családi házak és a lakótelepi lakások eladása veszített korábbi részesedéséből. A jellemzően családi házas kistelepülések súlyának növekedése azonban bőven ellensúlyozta a városi családi házak forgalmának visszaszorulását.