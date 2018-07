Varga Mihály: a kedvezményes áfakulcs helyett más támogatás jöhet

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron!

A mostani kijelentés is megerősíti azt, hogy a kedvezményes lakásáfa helyett várható valamiféle újabb támogatás, de az nem feltétlenül a lakásfejlesztőket fogja célozni. A vidéki településekről a nagyobb városokba, elsősorban Budapestre történő elvándorlás viszont hosszú évek óta probléma, amelyet eddig sem a lakáshoz jutás támogatása (lásd ingyenes vagy egy forintos telkek) sem az infrastrukturális fejlesztések önmagukban nem oldottak meg. A demográfiai folyamatok megfordításához a vidéki munkalehetőségek bővítésére, hosszabb távú munkaerőpiaci tervezhetőségre és a kiszámíthatóság erősítésére lenne szükség.

Az állami beruházások valóban nagy munkaerő-elszívó hatással vannak a piacra és ugyanez az építőanyagok esetében is igaz. Ez a döntés tehát mindenképpen pozitív a lakáspiacra nézve, az viszont, hogy a lakásépítések ütemén csökkenteni kellene nem túl jó hír, mivel most kezdjük csak elérni a válság előtti egyensúlyi szintet a lakásépítésekben, ráadásul az előrejelzések szerint 2020-ban már így is biztos, hogy a mostaninál kevesebb lakás átadására számíthatunk.