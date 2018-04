Veszélyben a lakáspiac egyik legnépszerűbb terméke

Érdekli a lakáspiac? Új lakást venne? Jöjjön el a Lakás2018 kiállításra és az ott megrendezésre kerülő konferenciára! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A 3-4 évvel ezelőttihez képest jelentősen megdrágult lakások, sokkal kisebb hozam és szigorodó szabályozás vár azokra, akik kisbefektetőként most akarnak beszállni a rövid távú lakáskiadási üzletbe. Szakértők szerint ma már jobban megéri a hosszú távú bérbeadásra alapozó befektetés. Főleg, ha a kisbefektető nem maga próbálkozik a hasznosítással, hanem integrált ingatlanszolgáltatókra bízza a kiadásra szánt új lakás megvételét és kezelését. Ezek a cégek ugyanis leveszik a válláról a tervezés, a bérlőkeresés, a berendezés és az üzemeltetés terhét és akár garantált hozamot is biztosítanak.A lakáspiacon mozgó magánbefektetők számára az egyik legkomolyabb probléma a hatékonyság. Hogyan lehetne minél olcsóbban felújítani, megépíteni, üzemeltetni az ingatlanokat, ami aztán magasabb (de még mindig vonzó) hozamot tud produkálni.A költségoptimalizálás és a hatékonyság az egyre magasabb négyzetméterárak, felújítási és üzemeltetési költségek miatt elengedhetetlenné vált, és szükségszerűen kitermelt egy erre specializálódó szakmai kört. Nem véletlen, hogy megjelentek olyan szolgáltatók, akik főleg a rövid távú kiadók (airbnb-zők) számára nyújtottak először csak szervezett takarítást vagy teljes üzemeltetést (marketing, beengedés,stb.). Mindeközben teltek az évek, fogytak a jó minőségű ingatlanok, a jobb pénzügyi lehetőséggel rendelkező bérlők igénye pedig nem csökkent, hanem inkább csak nőtt, és elindult sok ezer új lakás fejlesztése a budapesti belvárosban is. Ezek közül több száz új építésű lakás pedig kimondottan befektetőket célzott és céloz meg még most is, akik számára egyre szélesebb körű szolgáltatásokat kínálnak, ami leveszi a kiadással járó terheket a vállukról. Ez pedig már nem a régi, megszokott fejlesztő-vevő kapcsolat, hanem hosszú távú, befektetői és üzemeltetői együttműködés.2013-tól indult meg a lakásárak látványos növekedése Budapesten és a nagyobb városok frekventált területein. Ezt elsősorban a befektetőknek köszönhettük, akik a nullához közelítő banki kamatok, a bizalmi válságba keveredő brókercégek, és a valóban egyre magasabb hozamokat produkáló rövid és hosszú távú lakáskiadásban rejlő potenciál miatt elkezdték szabályszerűen felvásárolni a könnyen kiadható ingatlanokat. A piac szárnyalt, a lakások egyre csak fogytak, az árak és a bérleti díjak az egekbe szöktek, azonban az esetleges felújításokhoz és építkezésekhez szükséges munkaerő költsége és az anyagok ára is 30-40%-ot emelkedett. Akkor itt a vége? Nincs többé jó lehetőség befektetni a lakáspiacon? A nagy szárnyalás egyik legfontosabb jelensége, hogy még a lakásbefektetési-piac is jóval profibbá vált, így, ha nem is az 5 évvel ezelőtti feltételekkel, de akad még jó befektetési lehetőség, csak máshogy.Akinek van megtakarítása, az szeretné, hogy olyan helyen legyen, ahol nem csökken, hanem lehetőleg nő az értéke, plusz ha van rá mód még látható hozamot is biztosítson számára. Rengeteg termék közül válogathatunk, vannak kimondottan biztonságosak, ám alacsony hozammal (pl. bankbetét, államkötvény) vagy hatalmas hozammal kecsegtető, de extrán kockázatosak, mint pl. manapság a bitcoin. A kettő között, de inkább a biztonságos oldalon található a lakás, mint befektetési termék, ami az elmúlt években rendkívül népszerű volt és látványosan szárnyalt. A lakásba való befektetésnek azonban több komoly hátránya is van, ami miatt csak bizonyos réteg engedheti meg magának. Az egyik, hogy nagyon drága. Amíg részvényt vagy kötvényt akár 100-200 ezer forintból is vásárolhatunk, addig egy jól kiadható kislakás legalább 15 millió forintba kerül, de felső határ nincs. A lakás ráadásul kicsit olyan, mint egy háziállat, vagyis folyamatos törődést, odafigyelést, feladatot igényel. Ez pedig plusz idő és pénz a tulajdonostól is. Ezt a konzervatív tételt rúgják fel egyre többen a komplex lakáspiaci terméket kínáló cégek közül. Ma már van lehetőség "csak" a tőkénkkel beszállni a lakáspiacba, és minden mást elintéznek helyettünk."Mi az ingatlanra elsősorban, mint szolgáltatásra gondolunk. A lényeg, hogy nem csupán új építésű lakásokat árulunk, amiket akár ki is lehet adni, hanem a tervezéstől, a kivitelezésen át, a belsőépítészeten, a berendezéseken és bútorokon keresztül, a tényleges üzemeltetésig mindent biztosítunk és kezelünk, viszonylag egységes, így jóval hatékonyabb módon, ami pozitív hatással van az elérhető hozamokra. Az eddigi tapasztalatok és visszajelzések meggyőzőek az ügyfeleink részéről, így folytatjuk ezt az utat. Külön megtiszteltetés számunkra, hogy most már nem csak a saját lakásainkat áruljuk és kezeljük így, hanem több hozzánk hasonlóan egyre növekvő piaci szereplő is felkért a modellünk átültetésére, ami sikeres együttműködéseket eredményezett." - mondta Mayer Róbert a Mantra Development tulajdonosa.Aki 2013 és 2017 között vásárolt lakást befektetési céllal, az vélhetően az adott pillanatban elérhető hozamokkal kalkulálva hozta meg az üzleti döntését. A rövid távú lakáskiadásból származó bevételek ugyan nem nőttek érdemben ez alatt a 3-4 év alatt, de a hosszú távú bérleti díjak (albérletárak) egyes helyszíneken 50-80%-kal is emelkedtek, így sokan vissza is pártoltak a komoly energiákat és egyre élesebb versenyt jelentő airbnb piacról a klasszikus hosszú távú kiadásra, ahol 2014-es vételárakhoz viszonyítva a mai bérleti díjakkal akár 15%-os hozamot is el tudnak érni. A helyzet azonban változott, és a most piacra lépő, új befektetőknek sokkal tudatosabban kell lakást választaniuk.2013-ban 25 millió forintból akár egy 55-60 négyzetméteres, jobb elhelyezkedésű, jó állapotú belvárosi lakást is vásárolhattunk, amit, ha rövid távon adtunk ki, akkor kb. évi 15-20%-os bruttó hozamot érhettünk el, hosszú távon pedig 8-9% körülit. Az árak 4 év alatt közel megduplázódtak, mindeközben az airbnb-n elérhető árak lényegében nem nőttek, viszont a hosszú távú bérleti díjak is jelentősen nőttek 80-100%-kal. 2018-ban 25 millió forintból már csupán csak egy 25-30 négyzetméteres lakást tudunk venni, amivel az airbnb-n kiadva 10-13%-os bruttó hozamunk lehet, míg hosszú távon 5-7% a reális hozam. Ebben a hozamkörnyezetben pedig már nem lehet vakon lövöldözni. A profik, a hatékonyan működő vállalkozások képesek elérni a 7-8%-os hozamszintet, míg a magányos farkasoknak olykor be kell érni a 3-4% hozamokkal, ami a ráfordított időt és energiát hozzáadva már nem is olyan nagy siker.