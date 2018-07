Megvenné a MOM Parkot az OTP

Ha a GVH rábólint az ügyletre, akkor az alap közel 18 ezer négyzetméternyi irodaterületet, több mint 30 ezer négyzetméternyi elég jól kiadható üzlethelyiséget szerez - áll a G7.hu cikkében . A bevásárlóközpont eddig közvetve egy holland és egy osztrák székhelyű cég mellett a Wallis csoportot is kézben tartó Veres Tibor tulajdonában volt.A versenyhivatal előtt lévő kérelemből a vételár természetesen nem derül ki, de a lap számításai szerint tízmilliárdos nagyságrendileg tízmilliárdos üzletről lehet szó, hiszen a bevásárlóközpontot eddig üzemeltető cég tavaly év végén 19,3 milliárd forintnyi ingatlanvagyonnal rendelkezett. Ebben persze lehet más is MOM Parkon kívül, de a korábbi beszámolókból az látszik, hogy az összeg nagy részét ez teszi ki. A pláza egyébként elég szép bevételt termel, a cég tavaly szinte pontosan 4,7 milliárd forintnyi forgalmat ért el, egy hajszállal még többet is, mint 2016-ban.