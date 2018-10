2 millió négyzetméternyi ingatlan építéséhez használhatják a magyar startup alkalmazását

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

A WHB, a KÉSZ Holding, a Futureal, a DVM Group, a Metrodom és a Weinberg 93 is úgy döntött, bevezetik a BauApp mobilalkalmazásokat vállalatuknál, amelynek harmadik verziója október közepétől lesz elérhető.A cégek három területen digitalizálhatják a munkafolyamataikat, a minőségellenőrzésnél, a raktározásnál és az anyagszállításban, egyelőre úgy tűnik, hogy a nagyobb építőipari cégek a minőségellenőrzés, míg a kisebbek a raktározási funkció iránt érdeklődnek inkább."A hazai építőipari vállalatok számára kész termékeket kínálunk, személyre szabásra nincs lehetőség, de úgy tervezzük, hogy visszajelzéseik alapján negyedévenként fogjuk az új verziókat bemutatni." - mondjaHozzátette, hogy az építőipar hatékonyságára globálisan is mondható, hogy más iparágakhoz képest sokkal kevesebbet fejlődött az elmúlt évtizedekben, és a kivitelezés hatásfokával mindenütt akadnak kihívások. Az Euroconstruct és a Statista adatai alapján a magyar építőiparban például egy emberre 6,5 millió forint árbevétel jut, míg a teljes európai átlag 28 millió forint.Az építőipart érintő kérdésekről, a folyamatban lévő fejlesztésekről, valamint az irodapiachoz, a lakásfejlesztésekhez kapcsolódó legaktuálisabb témákról bővebben a Property Investment Forumon is beszélgetnek a szakértők.