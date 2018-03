A vidék felé fordulnak a fejlesztők a megemelkedett költségek miatt

A bérleti díjak emelkedtek és a bérbeadói flexibilitás csökkenése miatt felgyorsultak a tranzakciós folyamatok. A kevés bérelhető területnek köszönhetően a bérleti tranzakciók közül 2017-ben a szerződésmegújítások domináltak a budapesti raktárbérleti piacon. Az építési- és munkaerő költségekben itt is erős növekedés ment végbe, elsősorban a munkaerőhiány és az építőanyagok drágulása miatt, amelyek hatására 8-10 hónap fölé növekedett az építési idő.A budapesti piac telítettsége miatt a befektetők és fejlesztők látóterébe kerültek a vidéki helyszínek is, aminek hatására a piac már kezd multipolárisabbá válni. A keresletet jellemzően a hazai cégek bővülése határozza meg, valamint az újonnan betelepülő külföldi cégek (FDI) igényei is nagy mértékben megjelennek az ipari szektorban.

Mit hoz a jövő a logisztikai piacon?

A Colliers szakértői arra számítanak, hogy az üresedési ráta kismértékben ugyan, de tovább csökkenhet, mivel a kereslethez viszonyítva továbbra is kevés lesz az új spekulatív fejlesztés. A várakozások alapján 2018-ban 130 ezer négyzetméter új terület átadására számítunk, azonban ennek hozzávetőleg már csak 10 százaléka elérhető, mivel az új területek nagy részét 2017 során előre lekötötték.A cég várakozásai szerint a spekulatív fejlesztések jellemző mérete továbbra is 10 000 - 25 000 négyzetméter között fog mozogni, de az előbérleti konstrukcióban megvalósuló projektek még mindig preferáltabbak maradhatnak 2018 során, mint a spekulatív fejlesztések. A megnövekedett fejlesztési költségek miatt a spekulatív fejlesztések tényleges beindulásához a bérleti díjak további emelkedése és/vagy a hozamok csökkenése szükséges.Várhatóan 2018 során is növekvő érdeklődés lehet vidéken a jó minőségű ipari ingatlanok iránt (bérletre és vételre egyaránt), vagy a jól előkészített fejlesztési területekre, amelyek zöldmezős beruházásra alkalmasak. A legkeresettebb vidéki helyszínek általában az M7-es autópályától északra, főként az M1-es nyomvonala, továbbá az M3-as autópálya, illetve az M5-ös autópálya vonzáskörzete Kecskemétig. Budapesten és környékén a legkedveltebb lokációk továbbra is elsősorban az M0-ás körgyűrű déli régiója, valamint az M1-es és M5-ös autópályák, kisebb mértékben pedig az M3-as autópálya melletti területek lesznek. A budapesti piac telítettsége miatt egyre nagyobb lehetőség nyílik meg a vidéki előbérleti, BTS és S&LB projektek beindulására.