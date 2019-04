Dübörög a raktár- és telekbiznisz a Mercedes környékén

A 2008-as válság óta háromszorosára nőttek az építési telekárak a Mercedes telephelyének 2-3 kilométeres körzetében. Helyi közvetítőktől szerzett értesülésünk szerint az elmúlt 4 évben 25-30 százalékos volt a drágulás. Az áremelkedés semmit sem fog lankadni a következő egy-két évben sem, hiszen a német óriásvállalat tavalyi, bővítési bejelentése további befektetőket vonzott a térségbe.

forrás: Ingatlan 4 YOU, Portfolio, ingatlan.com

Idén március végén a gyárhoz közeli területeket 11-13 ezer forintért kínálták négyzetméterenként. Tavaly decemberben egy 20 hektáros területen elkészült egy nagyobb csarnok, egy másik, 6 hektáros területen egy 20 ezer négyzetméteres csarnok várja új bérlőjét."Olyanok is kopogtattak nálunk, akik valójában pénzügyi befektetők és szakmai partnerekre bízzák a telkek előkészítését, meghirdetését, a felépítmények kivitelezését majd későbbi üzemeltetését." - árulta el a Portfolionak Csörnyei Tamás, az egyebek között helyi ipari ingatlanok közvetítésével foglalkozó Ingatlan 4 You Kft. szakértője. Ezek a zömmel magyar befektetők még nem zártak le adásvételi tranzakciót, de előbb-utóbb erre is sor kerül, mert reményeik szerint a Mercedes beszállítói közül hosszú távon biztos lesz több potenciális bérlőjelölt.A közvetítő cég képviselője úgy tudja, hogy több beszállító már az autógyár tavaly bejelentett bővülése előtt puhatolózott, majd a bejelentés után nem sokkal talált is hamarosan elkészülő csarnokot magának. De természetesen vannak további beszállítók is, nekik várhatóan idén kell tető alá hozniuk a saját elhelyezésüket. Erre a gyártól legfeljebb 2 kilométeres sávon belül van is módjuk, ott ugyanis van még pár olyan előkészített telek, ahová felépíthetők a gyártó vagy logisztikai egységek. Mindegyik beépíthetősége 40-50 százalékos, az építmény legnagyobb magassága pedig 16 méter vagyis pont jól elhelyezhetők ott a sztenderd csarnokok.Mind a telek, mind a raktárkínálat további növekedés előtt áll Kecskeméten. Értesülésünk szerint 25-40 hektárnyi építési telek és több tízezer négyzetméternyi raktárterület lesz elérhető az idei év végén és 2020 első felében. A városon belüli kisebb raktárakra legfeljebb a kkv-k startolhatnak, bár ezekből csak nagyon korlátozott a kínálat. Az ipari piac meghatározó eleme továbbra is az lesz, hogy az új beszállítók és azok kiszolgálói milyen közel tudnak helyet szerezni maguknak a Mercedeshez.Az autóipari multi annak idején, tehát még az első ütem építése előtt, tudatosan túlvásárolta magát: 441 hektárt vett meg mintegy 9 milliárd forintért. Részben saját későbbi bővülése, részben a beszállítók első hulláma számára akart területet biztosítani. Az Index 2012-ben azt írta, hogy a telekbiznisz már akkor is hihetetlenül jövedelmező volt, mert "az ingatlanok egy részét kecskeméti földtulajdonosoktól - akik végül elbukták a pert nem sokkal a beruházás előtt megvásárolták, majd 36 százalékos haszonnal adták tovább."Noha hivatalosan most is az a német óriás cég kommunikációja, hogy úgymond a kerítésen belül akarja tudni a nagy beszállítókat, valójában a későbbi saját növekedéséhez tette félre a tartalék területet. Ennél fogva a mostanában érkező beszállítók csak a kerítésen kívül tudnak elhelyezkedni.

Ipari ingatlanok bérleti díja (dollár/m2/hó), FitchSolutions

Információink szerint - ezt megerősítette a közvetítő cég szakértője is - magyar és külföldi ingatlanfejlesztők is bevásároltak a Mercedeshez közeli telkekből, illetve előkészületben vannak ilyen tranzakciók. A telkek egy részét közművesítik, rendezési terveket készítenek, majd eladják, a másik, vélhetően nagyobb részét pedig bérbe adják az új tulajdonosok. Kecskeméten az ipari ingatlanok bérleti díja elég nagy tartományban mozog, 3-7 euro/m2/hó + 0,5-0,8 euro(m2/hó üzemeltetési költség. Biztos, hogy a Mercedeshez közeli bérlemények a bérleti sáv felső szélén vannak-lesznek.Az ipari ingatlanok további vonzerejét növelheti, ha a várost bekapcsolják a légiközlekedésbe is. Erre éppen tegnap történt utalás, amikor Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a Világgazdaságnak adott interjújában azt mondta: vizsgálatra érdemes a kecskeméti repülőtér fejlesztése is.