Eljött a robotok forradalma - Átalakul az egész ingatlanpiac?

A közönség több mint fele arra számít, hogy a proptech nem lesz hatással az üzemeltetési költségekre, a válaszadók harmada pedig úgy gondolja, hogy az új technológia 3-5 éves időtávon az üzemeltetési költségek emelkedését hozhatja el. A költségek csökkenésére ezzel szemben csak a megkérdezettek 15 százaléka számít. A konferencia makrogazdasági workshopján az volt a konklúzió, hogy addig kell tövig nyomni a gázt, amíg kedvező a piaci környezet, így fel kell tennünk a kérdést, hogy érvényes lehet-e ez a fajta megközelítés az üzemeltetésben is és válasz lehet-e erre a proptech?Más tövig nyomni a gázt egy hegyi szerpentinen és más egy Forma 1-es pálya hosszú egyenesében. Mindenkinek át kell gondolni, hogy milyen stratégiai céljai vannak és azokhoz érdemes-e a különböző technológiákba beruházni. Mivel a proptech sok esetben jelentős beruházási költségekkel jár, ez egy vízválasztó is egyben, hogy egy kisebb cég egyáltalán képes lesz-e ilyen fejlesztésekbe beruházni. Sokszor hajlamosak vagyunk a technológiától várni a megoldásokat, de a stratégiai cél kell, hogy eldöntse, érdemes-e alkalmazni a technológiát, nem pedig fordítva. - mondta elA kiskereskedelemben például mintegy 30 százalékos a munkaerőhiány, 100 ember helyett 70 áll rendelkezésre, ami ösztönzi a technológiai fejlesztéseket. A Westendnek például hiába van évi 21 millió látogatója, mégis egy hagyományos bevásárlóközpont, bár ott is tesztelünk a vásárlói élményt segítő applikációkat, de alapvetően mégis emberek szolgálnak ki embereket. Az új projektünk, a Central Park viszont már teljesen más lesz, ott az emberek közti kommunikációba a technikai eszközök teljesen be fognak épülni. A fiatal generáció már készség szinten használja a legújabb technológiákat, nem akarja a régi szakmákat választani, helyette a digitális eszközökkel gondolja újra a dolgokat. Ehhez pedig a munkaadóknak is alkalmazkodniuk kell, hogy a jövő munkahelyei a legfiatalabb munkavállalók számára is vonzók legyenek - tette hozzá a szakértő.Mi egy közel 60 éves múlttal rendelkező vállalat vagyunk, a kollégáim átlagéletkora pedig az 50-hez közelít, így, ha nem kapcsoljuk be a technológiákat a mindennapi feladatokba egyszerűen nem fogunk tudni embert találni. A távhőszolgáltatásban teljesen egyértelmű, hogy minden korszerű, digitalizációs technológia - még a költségek növekedése mellett is - elengedhetetlen a jövőbeli biztos működéshez. Nem a költségmegtakarítás tehát a kérdés, hanem az, hogy akarunk-e egy működőképes vállalatot, ugyanis az energia még mindig drágább és várhatóan drágább is marad, mint a mostani IT-beruházások, amelyek nemcsak a távhőszolgáltatásban, hanem a hűtésben, vagy a napelem-technológiában is szükségesek a működéshez - hívta fel a figyelmetNézzünk egy egyszerű példát! Összesen 4500 végpontunk, hűközpontunk működik, amit úgy kell elképzelni, mint az autóban a váltóművet, ami, ha nincs bent egy műszaki egységben akkor nem tudjuk szétosztani az energiát. 2020 közepére mind a 4500 végpontunk digitálisan irányított lesz, ami azt jelenti, hogy 248 ezer háztartásban fogjuk tudni akár néhány gombnyomással szabályozni a fűtést, vagyis hat diszpécser fél óra alatt egy számítógépes rendszer segítségével le fogja tudni ellenőrizni egy fűtésindítás előtt az egészet, szemben azzal, ha mind a 4500 végpontra egy autót kellene kiküldeni. Ha hirtelen egy hidegebb, vagy melegebb idő jön, át lehet programozni Budapest energiaellátását. Akár fél vagy egy fokkal is lehet állítani, hogy melyik hőközpontunkba mennyi energiát irányítsunk attól függően, hogy például Buda vagy Pest felől jön a hidegebb idő.Innen nézve tehát az embert nem váltottuk ki, igaz növelni sem kellett a létszámot, mégis egy korszerű szolgáltatást tudunk nyújtani annak a több tíz- vagy százezer fogyasztónknak, akik a távhőszolgáltatást választották. Nálunk egyfajta környezettudatosságot, fenntarthatóságot jelenthetnek azok a technológiák, amelyeket ezekben a percekben is a kollegáim építenek - tette hozzá a szakértő, aki szerint a korszerű technológiák életkortól függetlenül könnyen elsajátíthatók, egy egészséges vezetői presszió és segítség mellett pedig a generációs különbségek is áthidalhatók.Talán ehhez kapcsolódnék én is egy új fejlesztésünkkel, amelynek az a célja, hogy ha bárhol egy nagy épületben, akár éjszaka, történik egy vízcső törés, vagy egyéb probléma, akkor ez a rendszer azonnal beavatkozik, elzárja a megfelelő vezetéket, és azt követően elküld egy sms-t, vagy egy e-mailt az üzemeltetőnek, vagyis nem kell éjszaka kimenni, nem kell megvárni amíg 10 cm lesz a vízmagasság az adott épületben. Ez is oda mutat, hogy nem biztos, hogy kiváltom az embert, de bizonyos igényeket hirtelen áthidalok és kényelmesen másnap 10 órakor kimegy a kolléga és meg fogja csinálni azt a hibát - világított rá a proptech jelentőségéreA szakértő a munkaerőhiánnyal kapcsolatban úgy látja, hogy a termelékenységben még mindig jelentősen elmaradunk például Ausztriától. Lehet, hogy jelen pillanatban azt mondjuk, hogy 60 ezer munkás hiányzik az építőiparból, de lehet, hogy a proptech-hel vagy a jobb munkaszervezéssel ez egyáltalán nem lenne probléma. Ami viszont még fontos, hogy a jövő épületeiben a helyszíni munkát egyre gyakrabban fogják kiváltani - a mi cégünk által is forgalmazott - plug and play megoldások, amelyek nemcsak a kivitelezési időnél és költségnél járnak megtakarítással, hanem a későbbi hibalehetőségeket is lecsökkenti. Úgy gondolom minden új technológia tudást és rutint igényel, így ebben is lesz egy átmeneti időszak, amíg ezt megtanulják és hatékonyan alkalmazzák.Kicsit félek a proptechtől, mert sokan arra számítanak, hogy annak hatására az üzemeltetési költségek csökkenni fognak, de ez nem ilyen egyszerű. Biztosan lesznek olyan tételek, amelyeknek a költségszintje csökkenhet, de összességében nem várhatjuk a költségek csökkenését. Mi egy saját takarítórobotot fejlesztünk, amit 2019-ben - ahol szükséges - hadrendbe is állítunk. A robotokra sokan úgy tekintenek, hogy majd helyettesíteni fogják a munkaerőt, amiből most hiány van, de 4 éve amikor megfogalmazódott a fejünkben, hogy valami mást kellene adni, mint a többi takarító cég, akkor mi a robotokra még csak egy plusz szolgáltatásként tekintettünk. Az idő előrehaladásával viszont úgy láttuk, hogy ott, ahol meg tudnák ezeket a robotokat alkotni, még nem olyan nagy probléma a munkaerőhiány. A világ nagy részén van elég munkaerő, csak Európát sújtja a munkaerőhiány, ahol egyfajta plusz szolgáltatással segíthetnek a robotok. A munkaerőt azonban a robotok sem fogják kiváltani, az üzemeltetés 80-85 százalékban emberi munkát igényel - mondta elA szakértő szerint a béreket viszont nem lehet a végtelenségig növelni, így a hatékonyság növelésére van szükség, de az ember teljesítőképességének is van egy határa, ami csak úgy növelhető, ha valamilyen segédeszközt, például egy robotot adunk melléjük. A proptech ugyan segít, hogy a fiatalok jobban érdeklődjenek a létesítményüzemeltetés iránt, de inkább az lenne a fontos, hogy ezeknek a munkáknak a társadalmi elfogadottsága is javuljon. A technológia mindenesetre hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek a szakmák versenyképesebbek legyenek.Én is úgy látom, hogy nem mindenhol fog tudni segíteni a proptech, de jelentkezni fognak olyan igények, amelyeket a technológia segítségével könnyebb lesz kiszolgálni. A proptech nem egy csodaszer a munkaerőhiányra, nagyon sok megoldással találkozunk, ennek egy része a munkaerőhiány kezelését szolgálhatja, de egy másik jelentős része azokat a felhasználói oldalról érkező igényeket célozza, amelyek jelentkeznek a munkavállalók körében. Ha csak a saját életünkre gondolunk, hogy 5-10 évvel ezelőtt hogyan éltük az életünket, és azóta mennyi változás történt a digitalizáció tekintetében, akár csak a mobilhasználat vagy az okosotthonok terén, elkerülhetetlen, hogy ezek egy része az irodaházakban meglévő szolgáltatásoknál is megjelenjenek - mondta elMegjelenhetnek viszont egyéb olyan küldő kényszerek is, amelyek szükségessé teszik a proptech megoldások alkalmazását, akár az új GDPR, vagy egy környezetvédelmi szabályozás. A munkaerőt kiváltó robotoknak úgy vélem, nagyon sok gátja van, az újfajta gondolkodásmód hiánya is akadályozza sokszor. Gondolhatunk itt akár egy automata recepciósra, de amíg az ingatlant használók fejében az az elvárás van, hogy a recepción üljön ott egy élő ember, addig ez a megoldás, legalábbis Magyarországon nem tudja az elvárható eredményt hozni és nem tud munkaerőt kiváltani - tette hozzá a szakértő.