Év végére elfogyhatnak a kiadó raktárak?

A fejlesztési aktivitás pozitív irányba mozdult el, mivel 2017-ben tíz új projekt került átadásra, összesen 118 700 négyzetméter bérelhető területtel, amely több mint 50 százalékkal meghaladta a 2016-os évet. Ennek köszönhetően a nyilvántartott modern logisztikai ingatlanállomány közel 6 százalékkal növekedett 2016-hoz képest, és a tavalyi év végére meghaladta a 2 millió négyzetmétert. Az új projektek azonban javarészt konkrét igényre épültek, vagy szinte azonnal bérlőre találtak, így gyakran ezekből sem maradt szabad, kínálható terület.Az ipari ingatlanállomány 2012-2014 között stagnált, majd 2015-től növekedésnek indult, melynek üteme 2016-tól felgyorsult. Ez a növekedés azonban nem tudott lépést tartani az egyre növekvő igényekkel, így az üresedési ráta tovább csökkent, elérve a budapesti piacon szokatlanul alacsony 4 százalékot. A Colliers várakozásai szerint az üresedési ráta kismértékben ugyan, de tovább csökkenhet, mivel a kereslethez viszonyítva továbbra is kevés lesz az új spekulatív fejlesztés.A szakértők 2018 során is növekvő érdeklődést várnak vidéken a jó minőségű ipari ingatlanok iránt (bérletre és vételre egyaránt), vagy a jól előkészített fejlesztési területekre, amelyek zöldmezős beruházásra alkalmasak. Ez utóbbiak - a cég felmérése szerint - kedvező elhelyezkedésű vagy előkészített telkek esetén 10-12 ezer forintba kerülnek négyzetméterenként, a kiemelt helyeken, például a város közvetlen közelében lévő telkeknél az egységár akár 15-16 ezer forint is lehet, míg a több ráfordítást igénylő telkek 7-8 ezer forintba kerülnek négyzetméterenként, de egyes vidéki ipari parkokban akár már 3-5 ezer forintért is lehet megfelelő telket találni. A vidéki piac fejlődéséről és a logisztika jövőjéről korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk.