Exkluzív részleteket tudtunk meg Magyarország történetének egyik legnagyobb beruházásáról

Újabb részleteket szereztünk meg a Mercedes és az Audi legutóbbi magyarországi beruházásaival csaknem egyenértékű óriásprojektről. Nicolai Ulrich, a beruházó FAKT AG vezérigazgató-helyettese érdeklődésünkre elárulta: több szakaszban egy egész új települést hoznak létre a kertészeti és logisztikai központ mellett. Az adásvételi tranzakciót várhatóan 2019 harmadik negyedévében fogják lezárni, gyakorlatilag ezzel indulnak el, a kivitelezést a lehető leggyorsabban akarják megkezdeni, de ez még nagyban függ az engedélyeztetési eljárásoktól. Az eladókról csak annyit közölt, hogy két felszámolás alatt lévő vállalkozásról van szó. Más forrásból úgy tudjuk, hogy az Eurovegas Entertainment & Casino Park Szolgáltató Kft.-től, valamint az Ipari Terület Bezenye Ipari és Kereskedelmi Kft.-től vásárolják meg a 300 hektáros területet. A két társaságot a kormány 2016-ban kiemelt stratégiai partnerré nyilvánította.

A lakópark látványterve. forrás: FAKT AG

A megaberuházás ingatlanos elemeiről eddig szinte semmi nem derült ki, most viszont minden részletet megszereztünk. Eszerint egy 300 ezer négyzetméteres üvegházi központot, 200 ezer négyzetméteres függőleges kertet, egy 160 ezer négyzetméteres hűtőházat, feldolgozó üzemet és raktárt, valamint egy 145 ezer négyzetméteres logisztikai központot hoznak létre.Ezeken kívül ezer lakást építenek, hogy ne kelljen ingáznia a dolgozóknak. Természetesen lesznek éttermek, szolgáltató egységek, bevásárlási lehetőség is és különféle szabadidős létesítmények. Az ott lakóknak óvodát, iskolát és szakképző központot is létesítenek.

Nagy teret hagynak majd az egyes lakóépületek között. Forrás: FAKT AG

Egyelőre nem tudják, pontosan hány ágyas szállodát és mekkora befogadóképességű konferenciaközpontot építenek. Szakértők szerint a hotel valószínűleg 200-250 ágyas, a konferenciaközpont pedig 300-500 fős lehet. Egy motelt is terveznek, benzinkúttal és óriási parkoló hellyel, az elképzelések szerint később egy kemping is nyílhat.Arra kérdésre, hogy milyen arányban vonnak be magyar vállalkozásokat az óriásprojektbe, azt mondta: egyelőre csak a KÉSZ Csoporttal kötöttek szerződést, ez a cég a projektfejlesztés, a generáltervezés, továbbá a mély- és magasépítés területén jelentkező feladatokat látja majd el. Tudjuk ugyanakkor, hogy a német E.ON itteni leányvállalata végezheti a teljes energetikai tervezést és kivitelezést, az ugyancsak német Landgard lesz a kertészeti és zöldség-gyümölcs feldolgozó részleg kidolgozója és megszervezője, a Greencells Group pedig a napelem park szállítója. Rákérdeztünk az egész komplexum későbbi üzemeltetőjére is, de a beruházó egyelőre nem jutott abba a szakaszba, hogy ezzel foglalkozzon - mondta a cég magas beosztású képviselője.Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapító tulajdonosa nem sokkal a FAKT AG "győzelmének" bejelentése után kiemelte: "a KÉSZ Csoport nemcsak a megfelelő tudással, tapasztalattal és saját erőforrással rendelkezik a beruházás megvalósításához, de a németországi leányvállalata révén közös sikereket is tudhat már maga mögött a FAKT AG németországi beruházásaiban."Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: ötezer új munkahelyet teremtenek és azért választották a Hegyeshalom és Bezenye határában lévő területet, mert az a Budapest-Bécs-Pozsony tengelyen fekszik és kiváló az infrastruktúrája. A cél az, hogy Európában jegyzett márkát hozzanak létre.