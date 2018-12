Gigantikus tornyok a város közepén - A vásárlói igények mindent felülírnak?

Beck Tamás Director - Head of Indiustrial Division Colliers International Tamás több mint 20 éve van jelen ipari ingatlanok piacán tanácsadóként, mindvégig a Colliers International budapesti irodáját erősítve. Tudomásunk szerint a tanácsadói piacon ő az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező... Tovább »

Egy fejlesztő és egy nemzetközi tanácsadó is másként látja a logisztikai piacot, miközben mi egy kettősséget látunk. Egyfelől van a Budapest környéki tradicionális piac, másrészt a fejlesztők a válság óta egyre inkább a vidéki alpiacokra is fókuszálnak. Valódi likviditásról azonban csak a főváros környékén beszélhetünk, vidéken - még ha van is fejlesztés - a tranzakciók azért meglehetősen esetiek - mondta elA teljes logisztikai állomány Budapesten meghaladja a 2 millió négyzetmétert, a válság előtti 3,8-4,2 eurós bérleti díjakkal szemben mostanra 4,5-5 euró körül mozognak a szintek. Az üresedési rátában a válság előtt 9-10 százalékos értékekről beszélhettünk, ami 2009 után 20 százalékra szökött fel, ezt követően indult csak meg a csökkenés, ami azóta is tart, így mostanra a teljes állomány 3,5 százaléka áll csak üresen. A hozamok 2019-ben Budapesten 7 százalék alá csökkenhetnek. A válság előttihez képest most sokkal megalapozottabbak a cégek részéről a bővülési igények, kevesebb a spekulatív tranzakció. A vidéki piacról kevesebb információ áll rendelkezésre, ugyanis egészen mostanáig az ottani spekulatív állomány nem érte el azt a szintet, hogy egy felmérésének létjogosultsága lett volna. Mostanra már ez is változóban van, azonban míg Lengyelországban Varsón kívül is 5-6 mérhető alpiacról beszélhetünk, addig Magyarországon a vidéki piacot érdemes egy egységként vizsgálni - tette hozzá a szakértő.

A fővárosi 2,1 millió négyzetméterből jelenleg 5-10 százalék lehet az e-kereskedelemmel kapcsolatos igényekhez köthető terület és a KKE régióban ez évente átlagosan 10 százalékkal bővül. Mindez azt jelenti, hogy évente nagyjából 20 ezer négyzetmétert tesz ki az e-kereskedelemhez kapcsolatos új területek iránti igény, vagyis alapterületre azért nem ez fogja megváltani a világot. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban, a Benelux államokban és Skandináviában a teljes állományhoz viszonyítva az összes terület már most eléri a 15 százalékot.

A jövőben az e-kereskedelem szempontjából a felhasználókhoz való közelség még jobban felértékelődik, így a városközpontoktól 20-25 km-re lévő regionális központok részben átalakulhatnak citylogisztikai elosztóközpontokká. Az egyik kérdés, hogy ennek a folyamatnak a retail központok áldozatául fognak-e esni. Úgy gondolom, hogy a "last mile"-ban olyan egzotikus fejlesztésekkel is fogunk találkozni, mint a többemeletes raktárak a város közepén.

A kivitelezési költségek emelkedése az ipari ingatlanok piacát sem kerülte el. A 20-30 százalékos növekedés hatására ma 500-1000 euró között van a négyzetméterenkénti kivitelezési árszint. Míg azonban Nyugat-Európában 4,5-5 százalékosak a yieldek, addig Magyarországon még most is 7-8 százalék. Az üzletek mérete növekszik, míg korábban 2500 négyzetméter volt az átlag, addig most 4000 négyzetméter körül van, az e-kereskedelem térnyerése miatt pedig mi is elkezdtünk raktárfejlesztésekben gondolkodni. Kínában például a divatkereskedelem több mint 50 százaléka az online térben zajlik, ami a nyugat-európainál is magasabb arány. A jövőben a raktár és a bemutatótermek ötvözése lehet az irány - fogalmazta megA Budapest környéki piac legfőbb mozgatója az autó és az elektronikai ipar, az e-kereskedelem nálunk még feljövőben van. Egy folyamatos és fenntartható gazdasági növekedés mellett ez a két szektor továbbra is növekedhet és egy folyamatos keresletet adhat az ipari ingatlanok számára. A fejlesztői stratégia a válságot követően megváltozott, a kínálat sokkal kiegyensúlyozottabb és a kereslethez viszonyítva ezt fel is szívja a piac. Nem feltétlenül volt jó a válság előtti időszakot jellemző stratégia, vagyis az, hogy rengeteg spekulatív terület került a piacra, amiről senki nem tudta, hogy mennyi idő alatt szívja fel a piac - mondta elA lakossági fogyasztás nő, a kereslet stabil, így vannak fejlesztési terveink, de hosszú távon gondolkodva a vidék még nem elég stabil. Ha 10-20 évnél hosszabban tekintünk előre, felmerül a kérdés, hogy egy csarnoknak szükség esetén milyen alternatív funkciót lehet találni. A core lokációnk éppen ezért továbbra is Budapest környéke. A régiós piacokkal összehasonlítva Budapest egy mély és hosszú korrekciós időszakon ment át. A válság után a szomszédos piacok 2-2,5 év után tértek vissza a normál kerékvágásba, de nálunk ez 4 év volt, így enyhe lemaradásban vagyunk több területen is. A yieldek tekintetében például Budapest és Prága között mintegy 150-175 bázispontos különbség van, ami nem feltétlenül indokolt. Budapest vonzó a befektetők számára, a jövőben éppen ezért várhatóan itt is lejjebb mennek a hozamok - tette hozzá a szakértő.A spekulatív fejlesztés sokkal érdekesebb ma az olyan városokban, ahol 0 százalék körüli az üresedés, például Győrben, Kecskeméten vagy Debrecenben. Kecskeméten az 5 euró feletti árszint egyáltalán nem elrugaszkodott, sőt az alatt nincs is ajánlat. A CTP sok raktárat fejleszt, Budapest környékén két fejlesztésünk összterülete együttesen eléri a 100 ezer négyzetmétert. Bár a vidéki spekulatív piacra valóban nem készít felmérést a BRF, a saját tulajdonú állománnyal együtt azért vannak elérhető adatok. Tatabányán 600 ezer, Győrben 500 ezer, Székesfehérváron 400 ezer, míg Kecskeméten 300 ezer négyzetméteres állományról beszélhetünk. Ami a hozamokat illeti, egyetértek azzal, hogy Magyarországon további hozamcsökkenés várható, de a magyar piac még mindig nem olyan vonzó, mint a cseh vagy a lengyel, ahol sokkal nagyobb az állomány és több a tranzakció is. Magyarországon egyébként annyira kevés a tranzakció, alacsony a likviditás, hogy maga az összehasonlítás is nehézkes - hívta fel a figyelmetA kivitelezési költségek tekintetében ma már a telekár nélkül is elértük az 500 eurót négyzetméterenként, így, ha nem akarunk jelentős hozamcsökkenést, akkor fel kell mennünk a 4,75-5 eurós bérleti díjak szintjéig, ami viszont feszültséget okoz a piacon. A bérlők közti árverseny a kihasználtság javítását ösztönzi, de végső soron a bérleti díjak emelkedése így is elkerülhetetlen. Az intenzívebb területkihasználást viszont a robotizáció és a technológia fejlődése is segíti, a következő 5-10 évben teljesen megváltoznak az igények - tette hozzá a szakértő.