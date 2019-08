Gigantikussá nőtt a parkoló-biznisz Ferihegy környékén

Az ember lefekszik csütörtökön és pénteken arra ébred, hogy már megint nyílt egy parkoló a Liszt Ferenc repülőtér körzetében. Aztán lefekszik pénteken és szombat reggel megint egy. Csak kis túlzás ez, aki vette a fáradtságot és rendszeresen végigjárta a környéket láthatta: a vecsési oldalon, az Aerozone logisztikai bázis mögött és mellett folyton földmunkagépek dolgoztak és még dolgoznak mostanában is. Gyalulnak, majd jön a murvaszállító dömper és az úthenger és már ki is lehet tenni a táblát: "Reptéri parkoló, megnyitottunk".

Jelenleg több mint 20 fapados parkoló igyekszik profitot termelni, áraik 5800-9000 forint között mozognak egy nyolcnapos időszakra. Van egy-két VIP parkoló, ott 11-13 ezer forintot kérnek. Mindenütt vállalják, hogy - külön díjért - elviszik az utast a terminálokhoz. Többen üzemeltetnek fedett parkolókat és teremgarázst is, ott azonos időszakra 11-13 ezer forintot kell fizetni, a VIP helyekért 16 ezret. A Budapest Airport 9-11 ezer forintos tarifával dolgozik, igaz, ezek a parkolók csak 250-900 méterre vannak a termináloktól.

fotó: shutterstock

Az Üllői út végén, az egykori szovjet laktanya felén, vele szemben és mellette először pár logisztikai raktárat húztak fel külföldi beruházók, de nem minden telket építettek be. Ezekre csaptak le élelmes vállalkozók, s az ingatlanok kb. felén adtak helyet a növekvő kereslet miatt megszaporodott autóáradatnak.A kis magánparkolók üzletének jót tesz, hogy a Budapest Airport nem építheti a tervezett hatszintes parkolóházát, közvetlenül a terminálok előtt. Az illetékes kormányhivatal tavaly decemberben váratlanul visszavonta az engedélyt, a munkálatok így hónapokat, vagy akár egy évet is késnek, az épületet így csak 2020 után tudják átadni. S hiába igyekszik a BA újabb felszíni területekkel bővíteni a kínálatot, ez láthatóan nem elég, hiszen a mostani munkaterület helyén anno sok száz autó tudott várakozni.A nagy nemzetközi ingatlanügynökségek csak egy-két nagyobb, (10-30 hektáros) üres telket igyekeztek értékesíteni a repülőtér 3-4 kilométeres körzetében. Különféle ázsiai és európai ipari szolgáltatók bérbe is vettek pár tízezer négyzetmétert a felépült raktárakban és kisebb irodaházakban, de az ügynökségek nem foglalkoztak a kisebb telkekkel, vélhetően azért, mert nekik nem éri meg. A parkoló bizniszre ráült vállalkozóknak azonban pont megfelelőek a legfeljebb egyhektáros földdarabok.Iparági források szerint az ipari ingatlanok fejlesztésére alkalmas több tízhektáros telkek négyzetméterenkénti kínálati ára 30-35 euró között mozog. A parkolóké ennél magasabb lehet, de a jelek szerint ezt is megfizetik a vállalkozók. Néhány teleknél panelekből álló betonkerítést is felhúznak, ez pluszköltség.A légiutasokon kívül néhány bérautós cégre is számíthatnak, azok is ott parkoltatják személy-és haszonjárműveiket. A sok parkoló az autómosók üzletét is felvirágoztatja a környéken, nem régen egy nagyobb kamionmosó is nyílt a közelben.