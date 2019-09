Hatalmas bukta lehet Debrecenben csak a BMW-re építeni az ingatlan bizniszt

Kecskeméti történet A Mercedes-sztori egyebek között az ipari ingatlanok sikersztorija volt a csillagos márka megjelenése utáni pár évben Kecskeméten. Persze főleg maga a cég profitált abból, hogy a korábban megszerzett hatalmas területből eladogatott vagy bérbe adott területeket az odatelepülni akaró beszállítók egy részének. A gyár bővítésének hírére a város más részein is felbukkantak a telekvadász beruházók. Később a lakáspiac is felvette a tempót, a német mérnököknek külön kis lakótelep épült, azóta újabb, inkább közepes méretű lakásberuházások indultak.A német autóipar jelentős fékeződése késleltetheti a további lakásprojekteket, nyilván ezért sem hallani túlméretezett akciókról.

Nem az ipari ingatlanok közvetítéséből fognak meggazdagodni a debreceni ingatlanközvetítők. Csak elvétve van ipari telek tranzakció, aminek legfőbb oka az, hogy a valósággal köszönő viszonyban sincsenek a kínálati árak és szinte megszűnt a kereslet. Másfél éve, amikor kiderült, hogy BMW-gyár lesz a város határában, sokan arra számítottak, hogy - kecskeméti példára - meglódul az ipari telekpiac, nagyarányú felvásárlások kezdődnek.Helyi irodáktól szerzett információ szerint - nyilvánvalóan elsősorban a német autógyártó odatelepülésének hírére -Jelenleg 10-20 ezer forint között vannak a kínálati négyzetméterárak, de ha van is értékesítés, az eladónak 3-5 ezer forintig is le kell mennie. Főleg a várostól nyugatra és délre (a BMW-telek északnyugatra található) eső körzetek jöhetnek szóba, ezekben több telket és évtizedes vagy ennél is régebbi ipari ingatlant kínálnak, nagyon kevés sikerrel.

Gigahitelt vett fel az önkormányzat A mintegy 400 hektáros terület idén került önkormányzati tulajdonba, miután a testület kifizette a tulajdonosokat vagy cserével rendezte az ügyet azokkal, akik nem fogadták el az ajánlatot. A sajtóhivatal májusi közlése szerint a leendő gazdasági övezet infrastruktúrájának kialakítása zajlik, ez szükségessé teszi további területek megszerzését is, állítólag folyamatban vannak a tárgyalások az érintett tulajdonosokkal. Az önkormányzatnak ugyan jól jött, hogy a kormány - még csak papíron - 130 milliárd forinttal megtámogatta a közúti és vasúti fejlesztéseket, valamint a közmű beruházásokat, de ez nem volt elég, méretes, 44 milliárd forintos hitelt is fel kellett venni. A gyárnak helyet adó, teljesen előkészített területért fizet majd a cég, de csak akkor, ha véglegesítik a beruházás paramétereit. Márpedig pont ezek a legbizonytalanabbak.

Egyik forrásunk depressziós elmúlt hónapokról beszélt, egy másik szerint lassan már bőven áron alul kell kínálni a telkeket, annyira nincs érdeklődés.- ecsetelte a hangulatot az egyik közvetítő. Nyilvánvaló, hogy sem a magyar, sem a külföldi befektetők nem vállalnak kockázatot, annyi a bizonytalanság a gyár körül. Így aki mostanában éppen a magasra szökött árakon bevásárolna, sirathatja majd a pénzét, ha lefújják a gyárépítést, erre növekvő esély van.Papp László polgármesternél augusztus végén levélben érdeklődtünk arról, hogy hol tartanak az előkészületek és mikor lesz az első kapavágás, de egyelőre nem kaptunk választ. Tavasszal arról adtunk hírt, hogy befejeződött a kötelező régészeti feltárás, de a kezdésről akkor sem tudtak nyilatkozni. Most is csak annyit tudni, hogy a gazdasági övezet infrastruktúrájának kialakítását elnyert Market Építő Zrt-nek őszig, vagyis ezekben a napokban-hetekben kell elkészülnie a munka első szakaszával, 2020 áprilisáig pedig a befejező másodikkal. A vállalási ár 22,29 milliárd forint.Az eltelt másfél évben, vagyis a gyárról szóló első hivatalos bejelentés óta csak néhány kisebb és közepes vállalkozás érdeklődött felújítandó ipartelep vagy más ipari ingatlan iránt, főleg csarnoképítés céljából - mondta kissé csalódottan Balogh Csaba, az egyik kisebb, nem országos hálózathoz tartozó, de a piaci mozgásokat jól ismerő iroda, az Eurotriumvirátus szakértője. Ő is arra számít, hogy jönnek még jobb napok, de lehet, hogy sokkal többet kell erre várni, mint sokan gondolták.Tomkó Tamás, a Duna House egyik ottani irodájának értékesítője arról számolt be, hogy az a pár érdeklődő, aki megfordul a piacon, legfeljebb 160-200 millió forintot hajlandó adni egy raktártelepért vagy csarnokért, de sikeres tranzakcióról nem nagyon hallott. A külföldi céges befektetők inkább lakóparkok vagy kisebb társasházak építésére alkalmas telket keresnek, de ebből sincs sok.A lakóingatlanok iránt ugyanakkor élénk a kereslet, de több forrásunk is azt mondta:, hogy egyáltalán jöjjön valamilyen érdeklődő. A mostanában 25-26 millió forintért piacra dobott 60 négyzetméteres paneleknél gyorsan 2-3 millió forinttal kell lejjebb menni, a reális ár azonban a közvetítők szerint még további 2-4 millióval alacsonyabban van. Egy ilyen méretű panelért 2008 nyarán még csak 18 millió forintot kértek - emlékeztetett az egyik közvetítő, aki szerint rohamosan növekszik az értékesítési idő és ezzel párhuzamosan az alku mértéke is, mindkettő fontos jelző a piacon.A BMW-gyár híre közvetve lakóingatlan beruházásokat is indukált. Jelenleg 1100 új építésű lakás van a debreceni piacon. A legmagasabb négyzetméterárat, egymillió forintot vagy annál is többet az egyetemhez közeli Egyetem Towernél kérnek. Az értékesítettség mértékéről egyelőre nincs hivatalos információnk.Debrecen belvárosi részein már csillagászati kínálati építési telekárak alakultak ki. A főútvonalon vagy ahhoz közel nem ritka a 65-70 ezer forintos négyzetméterár, de találkoztunk 130 ezer forintossal is. A belváros peremén is 35-40 ezer forintot kérnek, de ezekért sincs sorban állás.A népszerű Józsa városrészben úgy hirdetnek egy 11 ezer négyzetméteres építési területet, hogy "Csak 3 kilométerre a BMW-től". Ezt a "közelséget" 400 millió forintért lehet megváltani, vagyis a négyzetméterár itt kb. 37000 forint, a telek jó ideje vár vevőre. Egyes tulajdonosok - és közvetítők - még mindig reménykednek, hogy végül mégiscsak megvalósul a BMW-gyár. Erre lehet következtetni abból a hírdetésből, ami szerint "a telken nemzetközi forgalom fog áthaladni", ezért "befektetőknek ideális".