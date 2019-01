Jó lehetőség az ingatlanpiacon - Egyre több a spekulatív raktár

A CTP a CTPark Budapest South területén is tovább folytatja a fejlesztéseit, egy 22 ezer négyzetméteres spekulatív épülettel. Ezzel szemben a CTPark Budapest East területén év végére 23 500 négyzetméternyi terület üresedett meg, de mostanra már 14 ezer négyzetméter iránt van érdeklődés és várhatóan a maradék területre is hamarosan megérkeznek a bérlők. 2019 első negyedévében a cég a CTPark Budapest East területén várhatóan elkezdi egy 80 ezer négyzetméteres fejlesztés első, 20 ezer négyzetméteres ütemének felépítését. A cég a CTP Arrabona Győr területén is fejleszt, ahol az Audi fő beszállítója, a Dana Hungary, 9 ezer négyzetméterre nyújtott be igényt a már meglévő 15 ezer négyzetmétere mellé.A logisztikai piacon egyébként év végére rekord alacsony szintre esett az üresedés, jelenleg a teljes állomány mindössze 2,4 százaléka áll szabadon. További részletek a BRF alábbi jelentésében olvashatók: