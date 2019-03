Lelepleztük a legújabb magyar gigaberuházást, hatalmas ingatlanbiznisz lehet mögötte

Az agrárminiszter és a beruházó német FAKT AG első embere kedden jelentették be, hogy korszerű kertészeti és élelmiszerfeldolgozó, valamint logisztikai központot hoznak létre a Hegyeshalom és Bezenye közötti 300 hektáros területen. Ötezer embernek ígértek munkát a Magyarország történetének harmadik legnagyobb értékű, mintegy egymilliárd eurós beruházása során. A bejelentésről szóló közlemény végén viszont elnagyoltan utaltak a mezőgazdasági funkciókon túli tervekre, amiből méretes ingatlanfejlesztés körvonalazódik.Az agrártárcától szerettük volna megtudni, hogy tényleg a bedőlt kaszinóvárosi projekt területéről van-e szó. (minden erre utal), illetve hogy adásvételi vagy bérleti tranzakció történt-e a területtel kapcsolatban. Azt is megkérdeztük, hogy kinek a tulajdonában van most ez a pusztaság, illetve kivonták-e már a művelésből a szóban forgó óriási területnek azt a részét, ahová az üzleti és lakáscélú ingatlanfejlesztéseket megálmodták. A tárca sajtóosztálya a beruházóhoz irányított minket, a cég egyelőre nem válaszolt.

A projektterület Bezenye és Hegyeshalom között húzódik

Mindent megtudhatsz a legújabb digitális építőipari megoldásokról, ha nem hagyod ki ezt a konferenciát. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Bezenyén is kulcsfontosságú lesz az, hogy mennyire költséghatékony az ingatlanok üzemeltetése. Mi már most megmondjuk a legfontosabbakat, itt ezen a konferencián, úgyhogy érdemes gyorsan jelentkezni. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ingatlanos szempontból a lehető legjobb helyen van a tervezett nagyon komplex beruházás. Karnyújtásnyira a pozsonyi és a bécsi repülőtér, az autópályák, a megbukott Eurovegas akkori tulajdonosainak pénzéből már kiépült az alap infrastruktúra nagy része (lehajtó az M15-ről, közművek). Ezek az adottságok első sorban a logisztikai központ létesítését könnyítik meg, hiszen így az élelmiszerexport közúton az európai célpontokra, légi úton pedig távoli országokba is könnyedén megvalósulhat.Már bizonyos, hiszen közölték, hogy nem állnak meg itt, hanem egy vegyes funkciójú giga komplexumot hoznak létre. Nem gyakorlat a piacon, hogy termelő vállalkozásnak helyet adó telephely mellé hotelt, lakásokat, konferenciaközpontot és az ezeket kiszolgáló objektumokat létesítsenek. Hacsak nem eleve ez volt a szándék.Vannak érdekes egybeesések az egykori kaszinóváros tervével: pont akkora, mintegy 300 hektárnyi területen pont kb. ugyanannyi, azaz egymilliárd eurót szándékoznak elkölteni. A kaszinóprojektnél is terveztek hotelt: ott 300 szobásat, itt még nem tudjuk, mekkorát, de biztosan nem egy hotelnek hívott panziót fognak építeni. Arról nem tudtunk meg részleteket, hogy mennyi lakás szerepel az üzleti tervben, vélhetően pár száz lehet indokolt. Az is lehet, hogy inkább egyfajta munkásszállót emelnek majd, hiszen a mezőgazdasági üzemben dolgozókat is könnyebb így elhelyezni.A hotelben megszállók és a lakásokba költözők (legyenek akárcsak bérlők) és a konferenciaközpontban megfordulók kiszolgálására azonban bizonyosan megéri majd üzleteket, éttermeket, szolgáltató egységeket építeni. A konferenciaközpont valószínűleg kisebb lesz, mint a kaszinóvárosba tervezett 4000 fős komplexum, üzletileg a max. 1000-1500 fős, belül jól osztható központ lenne életképes, ha az üzemeltetést profikra bízzák.Egyelőre nem tudni, mekkora részt nyerhetnek el magyar alvállalkozók a kivitelezés és a későbbi üzemeltetés, beszállítás során. A német beruházó egy német nagyvállalat magyar leánycégére, az E-ON Hungária Zrt-re bízta az energetikai rendszer kiépítését. Jamniczky Zsolt, az E.On Hungária Zrt. igazgatósága tagjának nyilatkozata azonban további beruházásokat sejtet, a vezető azt mondta, hogy "...egy olyan energia menedzsmentet kell kidolgozniuk, amelyhez egy városfejlesztési koncepció is kapcsolódik.". Vagyis egy új településrész vagy nagyobb telep felépülésével is számolhatunk.Az esseni központú FAKT AG irodaházakat, lakóingatlant és üzletközpontot is fejlesztett már illetve több ilyen projektje is folyamatban van. A legfrissebb adatok szerint 2017 végén a cégcsoport konszolidált mérlegfőösszege 177,4 millió euró volt. A csoport a mezőgazdasági termelés területén is aktív, ezen kívül energetikai és szolgáltatási üzletágat is működtet. Magyarországon egyelőre a 2016-ban alapított és főtevékenységként növénytermesztési szolgáltatást végző FAKT Hungária Kft. révén van jelen, ennek jegyzett tőkéje a ceginformacio.hu szerint 7,5 millió forint.