Magyarország kolosszusai: bivalyerős daruóriások, bányaszörnyek és gigagépek

A világ egyik legnagyobb nehézgép gyártójának számító Terex (a Volvo CE 2014-ban felvásárolta) pár éve adta át a Dunagép cégnek saját új daruszörnyetegét, a. Ez 500 tonnát képes mozgatni, 144 méteres magasságot ér el a karja, ha teljesen kinyújtózkodik. Az eggyel előbbi modell "csupán" 400 tonnát tudott felemelni és "mindössze" 135 méterig ért fel.

forrás: cranestodaymagazine.com

Ugyanez a világcég az új Puskás stadion építésénél is főszerephez jutott. Atípusú, bitang erős daruja is megállás nélkül dolgozott, hogy elkészüljön az acél tetőszerkezet. Az építkezésen időre kellett beemelni a 38 darab, 40 méter magas pilont, amik a stadion szerkezetét adják, ehhez közel 1600 cölöpöt kellett felállítani. A 170 tonna ellensúllyal működő vasszörny maximális kapacitása 1250 tonna.

forrás: twitter.com/csorbade

Alig egy éve a bányadömperek piacán is megjelent a svéd tulajdonú vállalat. Globálisan egyelőre csak a kevésbé szabályozott piacokon (pl. Ázsia) árusítják az izompacsirta járművet, a legerősebbnek számítótípusú járgányt. Ez az "erőmű" egyszerre 60 köbméternyi anyagot képes elvinni (puttonytartalom), hasznos terhelhetősége 95000 kilogramm 783 kilowattnyi bruttó teljesítmény mellett. Magyarországon későbbi állami nagyberuházásokon vagy bányaipari projekteknél alkalmazhatják, ha szükségét látják.

forrás: volvoce.com

Jöjjön most a, amit az elsüllyedt Hableány hajó kiemelésénél is használnak. Előzőleg a Komárom és Komárno közötti új Duna híd most is zajló építkezésénél vetették be. Az egypilonos, ferdekábeles átkelőn átvezetett útszakasz a magyar oldali 1.sz. főutat köti össze a szlovák oldali 63.sz. főúttal. Maga a híd 600 m hosszú lesz, de a kivitelező H-M Dunahíd Konzorcium (Hídépítő Zrt., Mészáros és Mészáros Kft.) 1800 méternyi útszakaszt is megépít. A híd öt nyílásból áll, melyek közül 3 a meder felett, 2 pedig a szlovák oldali ártéren található. Itt jön nagyon jól a speciális úszódaru, amely 200 tonna teherbírású és várhatóan csak napok múlva folytathatja ott a munkát.

forrás: A-Híd

forrás:A-Híd

Kecskeméten, a KÉSZ Csoporthoz tartozó fémmegmunkáló központban működik. A közel egymilliárd forintba került szerkezet egy három egységből álló ipari óriás, ami speciális idomok megmunkálását végzi. Azért különleges ez a masina, mert csak és kizárólag egyedi acélszerkezeteket állít és hegeszt össze és kifejezetten a nem szokványos ipari megrendelésekre szakosodott. A robot 100-1100 mm profilmagasság tartományban képes legfeljebb 8000 kg tömegű, 16 méter hosszú, központi idomelemű acélszerkezeteket összeállítani. A kapcsolódó varratokat egy vagy két robotkar készíti, s mindezt automatikusan teszi egy 3D-s CAD modell importálásával. Annyira jól teljesít, hogy négy éve a "Legjobb innovációs robot díjat" nyerte el az iparág egyik elismert mamutjától, az ABB világvállalattól.

forrás: KÉSZ Csoport

A Szolnoki Járműjavítónál van jelenleg az a sárga behemót, ami hihetetlen súlyokat képes megmozgatni, akár vasúti mentéseknél is használhatják és a vágányfelújításoknál is alkalmazzák. A lipcsei Kirow gyártotta a MultiTasker sorozatba tartozótípusú emelőt. A 128 tonna önsúlyú daru maximális teherbírása szabadállásban 110 tonna, kitámasztva ennél is nagyobb, 150 tonna.

forrás:kirow.de

forrás:kirow.de

Közel 120 millió forint a listaára a legdrágább, nálunk is kapható új traktornak. Az agrárszektor.hu szakoldal szerint amodellje hathengeres, 12,8 literes, 530 LE-s motorral van felszerelve, valamint folyamatosan változtatható áttételű ZF sebességváltóval, és még egy sor olyan prémium megoldással, amelyekkel az átlagos erőgépeknél aligha találkozhatunk. Szintén ez a cég áll az élen a kombájnok árlistáján, a Lexion 780-as jelzésű modellje két éve 157 millió forintba került listaáron. További óriási mezőgazdasági erőgépekről itt olvashat.

Ilyen a Claas Xerion 5000-es modellje, forrás: agrarszektor.hu

Ez pedig a dögös Fendt 1050 Vario, forrás: agrarszektor.hu

A legdöbbentőbb talán az a kínai példa, amit a következő videóban mutatunk be. Egymás után dobálja fel a pillérekre az óriás elemeket az a gépszörny, amit az ottani építőiparban használnak. Aztípusú "vadállatnak" mindössze 10 perc kell ahhoz, hogy egy újabb elemet rakjon le a helyére. Vagyis pár óra alatt egy több száz méteres viadukt is elkészülhet.Európában a legdrágább darut most Németországban lehet beszerezni a mascus.hu nemzetközi piactér adatai szerint. Atípusú monstrumért 1,25 milliárd forintot (egészen pontosan 1.252.723.836 Ft) kell letenni. Ennyi pénzért egy ötéves, kiváló állapotú eszközt vehetünk és gyakorlatilag bármilyen emelési funkciót elvégezhetünk vele.Nagyot dobni a Kuhn Rakodógép Kft. szakemberei is tudtak, a világ legnagyobb teherbírású első híddal rendelkező Scaniájára tervezték és építették rá egy, amellyel Magyarországon egyedülálló, de Európában is kuriózumnak számító daruskocsit alkottak, amelyen a daru rádió-távvezérlésű, kétcsészés markolóval, raklapvillával és munkakosárral is felszerelhető, a hattyúgém-toldattal pedig akár 25 méterre is elér.