Megváltozhat minden, ha továbbra is így viselkednek az ingatlanbefektetők

Érdekel az ingatlanbefektetések világa? Kíváncsi vagy, mit hoz a jövő az irodapiac számára? Jelentkezz a Portfolio Ingatlan szervezésében megrendezésre kerülő FM & Office 2018 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A kutatás szerint idén először az ipari ingatlanok bizonyultak a legvonzóbbnak, az irodaingatlanok pedig a második helyen (26%) állnak. Az európai befektetők olyan piacokat keresnek, amelyek erős gazdasági fundamentumokkal rendelkeznek, folyamatos a bérleti díj emelkedése és jelentős a likviditás. 2017-hez képest a lakóingatlanok népszerűsége meredeken emelkedett és már minden ötödik befektető (21%) a lakáspiacot nevezte meg kedvenc ingatlanszektorának.Tavaly az európai ingatlanpiac meghatározó jellemzője a nagy portfóliók, különösen a "platform" ügyletek értékesítésének növekedése volt. A vevők - jellemzően a nagy ázsiai befektetők - nemcsak, hogy beléptek a kontinens ingatlanpiacára, de az ingatlanok (és kezelésük) megvásárlásával a befektetők infrastrukturális és irányítási szakértelmet szereztek az ingatlanok kezelésére és a portfolió továbbfejlesztésére.

Nő az alternatív befektetések népszerűsége

A befektetők leggyakrabban a diákkollégiumokat (53%), nyugdíjasotthonokat (38%) és ingatlanadósságot (37%) keresnek. Magyarországon az ilyen típusú befektetések még gyerekcipőben járnak, de magánkollégium-fejlesztésre már nálunk is volt példa. A fizetőképes kereslet erősödése ebben a régióban is lendületet adhat az alternatív ingatlanbefektetéseknek.

Nyugat-európai városok a legkeresettebbek között

Az agresszív árazás és prémium ingatlanok szűk kínálata miatt a befektetők egyre gyakrabban keresnek alternatív befektetési lehetőségeket: a válaszadók 72%-a már fektetett be alternatív ingatlanpiaci eszközökbe, 70%-uk pedig most is aktívan keres új lehetőségeket. Az alternatív eszközök az utóbbi tíz évben évi 45%-os növekedést mutattak a befektetési forgalomban, ez 2016-ban 23,6 milliárd eurót jelentett.Szektoriális preferenciák mellett a felmérés a földrajzi megfontolásokat is elemzés alá vette. Az öt legkeresettebb európai város Párizs, Madrid, Amszterdam, Frankfurt és London a befektetők számára. Párizs az ötödik helyről az első helyre ugrott, szemben a 2017-es évhez képest - annak az elvárásnak megfelelve, hogy a 2017-es évek politikai és gazdasági lendülete pozitív hatással lesz az ingatlanpiacon. London továbbra is a legfontosabb cél az Európán kívüli befektetők számára, és kétségtelenül továbbra minden más európai városhoz képest vonzóbb befektetői célpont marad."Bár az érzelmi hozzáállás nem mindig jelent azonnali befektetői aktivitást, a preferenciák jelzik, hogy melyek lesznek azok a piacok, ahol nő a forgalom a következő 12 hónapban. Néhány hónap alatt Franciaországban már észlelhető egyfajta elmozdulást Macron elnök megválasztása és az ezt követő gazdasági lendület miatt. A fundamentumok javulásának köszönhetően Madrid is jelentős befektetői érdeklődésre tarthat számot. A német gazdaság jelenlegi erőssége és a kínálat hiánya továbbra is befolyásolja a befektetői keresletet valamennyi kulcsfontosságú piacon. "- mondta elMagyarországon tavaly összesen 231 millió eurót fektettek be az ipari ingatlanpiacon, amelynek többsége az első félévben érkezett, főleg az európai szintű Logicor-portfólió megvásárlása kapcsán. Az első osztályú ipari ingatlanok hozama 50 bázisponttal 7,75 százalékra változott az év során és 2018-ban is erős nyomás alatt áll majd. A jelentős befektetői érdeklődés mellett az ipari ingatlanok rendkívül korlátozott kínálata alakítja a piacot - az ingatlanállomány szűkössége pedig a konzervatív fejlesztési aktivitás és a jelentős tulajdonosok hosszú távú ingatlan-birtoklásának eredménye.Annak ellenére, hogy a 2017-es év a 291 milliárd eurós forgalmával rekordév volt az európai ingatlanbefektetések piacán, a befektetők 2018-ban várhatóan még több tőkét helyeznek el 2018-ban. Az EMEA-régióban befektetők harmada (33%) arra számít, hogy idén többet költ, mint 2017-ben, szemben a tavalyi 26%-kal. 2017 után 2018-ban is az ingatlanok rendelkezésre állása (34%) az aggodalom elsődleges forrása a befektetők számára, ez pedig globális szinten is a legnagyobb kihívás.