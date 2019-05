Nagy versenyt teremt az online kereskedelem - Nincs hova tenni a vásárolt termékeket?

85 350 négyzetméter volt az Üllő Airport Logistics Center,

12 200 négyzetméter az Inpark Páty,

12 000 négyzetméter a Budapest Dock Szabadkikötő igényre épített épületei,

valamint 11 000 négyzetméter spekulatív fejlesztést adtak át az East Gate Business Parkban.

Durva változás volt az üressedésben a váláság óta

2018-ban összesen közel 120 600 négyzetméter új ipari, logisztikai terület kerültátadásra, ami csupán enyhén haladja meg a 2017-ben átadott projektek(118 ezer négyzetméter) volumenét. Ebből:2019 első negyedévében több mint 176 ezer felépítmény áll tervezés vagyelőkészítés alatt, melyek átadása 2019 utolsó negyedévéig várható. Több tervezett projekt időzítése is eltolódott a drága kivitelezési költségek következtében, ami már olyan magas bérleti díjakat generálna, hogy piaci elfogadtatásával kapcsolatban már szkeptikusak a fejlesztők. Ezt a helyzetet nehezíti, hogy a budapesti logisztikai piac - nemzetközi mércével mérve - amúgy is kissé illikvid.A legkedveltebb fejlesztői lokáció az M0 déli szakasza, amit a Nyugat- és Kelet-budapesti régió követ, majd az M0 északi szektora. A keresleti oldalról elmondható, hogy továbbra is jelentős az érdeklődés a néhány ezer négyzetméteres, jó minőségű bérlemények iránt, ugyanakkor megfelelő elérhető alternatívák hiányában a bérlők sokszor újra gondolják stratégiájukat, vagy akár elhalasztják a projektjüket.A Budapest környéki meglévő ingatlanállomány 91 százaléka big-box logisztikai parkokban, míg a fennmaradó 9 százaléka városi logisztikai központokban található. A válság előtti 9 százalékos üresedési ráta 2013-ra meghaladta a 21 százalékot, majd 2014-től folyamatos csökkenő tendenciát mutatva 2018 végére elérte a rekord alacsony 2,4 százalékot (Budapest környéki big-box logisztikai parkok esetében 2,1%, míg a városi logisztikai parkoknál 2,1%), 2019 első negyedévére viszont valamelyest emelkedett, mintegy 3,1%-ra. 2018 év végére összesen 51 840 négyzetméter ipari terület állt üresen és mindössze egy épületben volt 5000 négyzetméternél nagyobb kiadatlan terület a budapesti régióban.

A bérleti díjak és a bérlési idő

A "headline" bérleti díjak Budapesten és vonzáskörzetében jellemzően havonta négyzetméterenként 4,25-4,5+ euró szinten mozognak a meglévő standard big-box logisztikai épületekben, míg 4,75-5,5 euró az új big-box fejlesztések esetében, de bizonyos speciális esetben akár havonta 6 eurót is elérheti ez a szám egy négyzetméterre.Meglévő városi logisztikai projektekben 4,5-5 euró tartományban mozognak, de a nettó effektív bérleti díjak továbbra is hozzávetőleg 5-10 százalékkal alacsonyabbak lehetnek, mint a "headline" bérleti díjak, különösen hosszú távú (10 év+) bérlet esetén. A bérbeadók, fejlesztők minimum 3 éves bérlési időt várnak el, előbérleti vagy BTS konstrukció esetén 5 év+ (preferáltan 7-10 év), míg vidéki helyszíneken és speciális műszaki igény esetén akár több mint 10 éves időtartamra szerződnek."Európában a tavalyi évben átlagosan 5 százalékkal mentek feljebb a bérleti díjak, amiben az eddigi kedvezmények mértékének csökkenése is szerepet játszott. Mivel az üresedés rekordalacsony szinten áll, erős a verseny az új helyekért. A piac bővülését egyszerre több tényező is erősíti, melyek között olyan piaci fundamentumok említhetők, mint az alacsony üresedés, az erős kereslet, a növekvő bérleti díjak, a strukturált kínálat vagy az e-kereskedelem további bővülése." - mondta el Kemenes László, a Prologis magyarországi ügyvezetője.Az ingatlan üzemeltetési díjak havonta 0,65-1,10 eurós tartományban mozognak négyzetméterenként, ami elsőre nagy különbségnek tűnhet, viszont az eltérés gyakran csak a bérbeadók eltérő számítási elveiből adódik, (pl. tartalmaz-e az ingatlan adót, ingatlan felelősségbiztosítást, ingatlan kezelési díjat, őrzésvédelmi szolgáltatást).