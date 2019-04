Sötét jövő vár az építőiparra, ha minden így megy tovább

Részletekért kattints ide

Részletekért kattints ide

már többször is felhívta a figyelmet arra, hogy a megoldáshoz a lehető legszélesebb társadalmi összefogásra van szükség, mivel vannak szakmák, ahol látótávolságba került a kihalás. A szakember szerint rövid távon fellélegzést jelenthet a szakmai átképzés. El kell érni, hogy azok a felnőttek, akik a saját szakmájukban, a jelenlegi munkájukban nem találják a helyüket, kipróbálják magukat egy építőipari szakmában is ugyanis ma az építőipar kiemelkedő egzisztenciát kínál.Hosszú távon két dolgot lehet tenni. Vagy olyan szintre fejlesztjük az építési munkák gépesítését és automatizálását, hogy az élőmunkaigény lecsökkenjen és ezt a mennyiséget a csökkent számú szakember is el tudja végezni. Vagy a gépesítés egészséges szintje mellett gondoskodni kell a szakember utánpótlásról. Ez megoldható külföldi szakmunkások és segédmunkások behozásával, de ez csak rövidtávú segítség, ráadásul ez a munkák minőségének a rovására menne. A legegészségesebb az lenne, ha minél több gyerek választana építőipari szakmákat, ehhez azonban társadalmi méretű változásokra van szükség. Meg kell változtatni a gyerekek, a szülők, a pedagógusok nézeteit az építőiparról. El kell érni, hogy úgy gondoljanak az építőipari szakmákra, hogy az egy valódi perspektíva, lehetőség a gyermekeik számára - tette hozzá.Vissza kell adni az építő szakmák megbecsülését, mert enélkül nem érhető el változás, de ehhez nagyon sokat kell változnia az építőiparnak is. Fontos, hogy a mostani szakemberek között is elültessük az igényesség gondolatát, hogy foglalkozzanak azzal, milyen az öltözékük, és mennyire ápoltak, mert ezzel példát vagy éppen ellenpéldát mutatnak a fiataloknak.Markovich Béla szerint a kormánynak összefogva a nagy építőipari cégekkel kellene egyszéles, hosszú kampányt folytatnia a gyerekek, a szüleik felé, megmutatva, hogy miértérdemes most építőipari szakmát választani a gyerekeknek.Az építőipar szakmai utánpótlásának kérdése a május 8-án megrendezésre kerülő Építőipar 2019 konferenciának is központi kérdése lesz, ahol többek között olyan előadók vitatják meg a legfontosabb kérdéseket, mint: