Tízezer négyzetméteres bérbeadás a budapesti ingatlanpiacon

Prologis Park Budapest-Harbor 1225 Budapest, Campona utca 1 Kiadó terület: 10500m2

2001 Év eleje Bérleti díj: 4.7 - 4.7 EUR Ajánlatot kérek

park22 üzleti park 1223 Budapest, Növény utca 7. Kiadó terület: 18390m2

2020 Q4 Bérleti díj: 5 - 5.5 EUR Ajánlatot kérek

A park 12. épülete a Prologis első BIM módszerrel tervezett ingatlanja a közép-európai régióban. A fejlesztés során különös figyelmet fordítottak az épület fenntartható és hatékony kialakítására. A fűtési rendszer 30 százalékkal csökkenti a fűtési költségeket, az energiahatékony LED világítás és a nagy felületű tetőbevilágítók pedig a legújabb világítási sztenderdekhez képest 45 százalékkal mérséklik a villamosenergia-felhasználást. A közműfogyasztás nyomon követését és szabályozását okos mérőórák segítik. Az épület mellett elektromos autótöltő állomások is találhatók, amelyek ösztönzik az elektromos mobilitás szélesebb körű elterjedését a parkban.A Prologis Park Budapest-Harbor Budapest XXII. kerületének déli határán, a belvárostól 12 kilométerre fekszik, ami hozzáférést biztosít a nemzetközi kereskedelmi útvonalakhoz a 6-os főúton, valamint az M0 és M6 autópályákon keresztül.Az ipari ingatlanok iránti kereslet továbbra is rendkívül erős, amit a BRF legutóbbi elemzésében található 2,1 százalékos üresedési ráta is bizonyít. A teljes elemzés az alábbi cikkben olvasható: