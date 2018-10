További ingatlanfejlesztések jelenhetnek meg a hazai piacon

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

A kiadó helyek száma csökken az új építkezések hiánya miatt

Az EMEA piacok mindössze 18 százalékát kedvelik a bérlők

A bérleti növekedés ütemének csökkenése ellenére a korlátozott számú fejlesztési terv és rendelkezésre állás továbbra is a bérbeadók által kedvelt piacok malmára hajtja a vizet.

Kedvező marad a kilátás az ipari és logisztikai piacokon

Az európai piacokon uralkodó hanyatló ipari bizalom nem aknázta alá a raktárterületek iránti keresletet az EMEA régióban. A logisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek élénken versengenek az ingatlanokért, főként az infrastrukturális központokban és a lakott területekhez közel eső átvevőhelyeknél az e-kereskedelem terjedésének köszönhetően."A kiadó helyek száma alacsony maradt 2018 első felében, minden piacon átlagosan 5,7 százalékos szintet mértek, illetve többek között Münchenben, Bukarestben, Koppenhágában, Prágában és Barcelonában ez az arány 3 százalék alatti volt" - mondta el. Bár a kereslet erősödött, a növekedés magasabb is lehetett volna, ha nem lett volna hiány a bérlők számára elérhető minőségi, modern helyekből. Az építkezési tevékenység gyenge volt, a feltételek azonban 2017 végén javultak és azon piacok aránya, amelyek a fejlesztési időszakban visszaesésről számoltak be, 40 százalékról 32 százalékra csökkent. Nagy eltérések voltak a különböző EMEA piacok között: egyes kelet-közép-európai régiók, például Lengyelország középső része komoly építkezésekkel kapcsolatos terveket mutatott be, míg a nyugat-európai városokban, például Stockholmban, Münchenben vagy Berlinben a tervek száma nagyon alacsony szinten maradt, a 100 ezer négyzetmétert sem érte el.A raktárterületekért folytatott élénk verseny és a nagyon korlátozott elérhetőség komoly terhet rónak a tevékenységre 2018 hátralévő részében és minden bizonnyal 2019 elején is. A makrogazdasági képet tekintve számos bizonytalanság várható, amely súlyos terhet jelent az ipari és logisztikai ingatlanok kilátásaira. Az Egyesült Királyságban sok a nem ismert tény a Brexitről folytatott tárgyalások eredményét és az ellátási láncokra tett hatását illetően. Az EU27-ben Németországot és a kelet-európai autóipari régiókat aránytalanul érintenék az Egyesült Államokkal zajló kereskedelmi háborúk."Általában a kulcsfontosságú földrajzi helyeken - például Németországban, a Benelux államokban és Skandináviában - ipari területet kereső bérlőknek kell felkészülniük a további bérleti fellendülésekre, de a piac egyes helyeken már stabilizálódik. Bizonyos városokban, például Stuttgartban, Münchenben, Barcelonában és Budapesten az egészséges kereslet nem lesz összhangban a csökkent kínálattal, de a lengyelországi Lodzhoz hasonló városokban az aktív projektek vissza tudják fogni a bérleti költségek emelkedését" - jegyezte meg Harrington."Magyarországon a jól előkészített, spekulatív projektek hiányának köszönhetően rövidesen új fejlesztések megjelenése várható. Az idei évben tapasztalt piaci felszívásnak köszönhetően az üresedési ráta rekordalacsony, 3,5 százalékos szintre csökkent. Bár a következő egy év során várhatóan felszabadulnak területek meglévő épületekben, több fejlesztő is aktívan dolgozik új területek tervezésén / engedélyeztetésén / fejlesztésén. Legalább 123 ezer négyzetméter spekulatív bárbeadható terület átadását várjuk 2019-ben, ahol 36 ezer négyzetméter előbérleti szerződés keretein belül már bérlőre is talált." - tette hozzá