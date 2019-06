A magyar plázák elhallgatott titkai - A lelkünkből csinálnak milliárdokat, de hogyan?

Kezdetben voltak az üzletházak, majd jöttek az üzletközpontok, a rendszerváltás után pár évvel pedig felépült az első, klasszikus észak-amerikai mintát követő bevásárlóközpont, a budapesti Polus Center, röviddel utána nyitott a Duna Plaza. Mindkettő arra az alap igényünkre épített, hogymindent megvehetünk, nyugodt, védett környezetben, óriási választékból.

forrás: shutterstock.com

utáni vágy kielégítését szolgálta, hogy rengeteg parkolóhelyet lehet igénybe venni, a belső gyalogos közlekedéshez a kétfolyosós vagy az ovális folyosós elrendezést használják, a folyosókról azonnal, ajtók nélkül lehet belépni a hívogató üzletekbe.(a válaszadók százaléka szerint)

forrás:Nielsen, 2018 augusztus

A praktikum irányítja az életünket Dinamikusan növekszik a praktikum iránti kereslet, ez megnyitotta a kaput a kész- vagy on-the-go ételek, irodai vagy otthoni kiszállítási lehetőségek és az "on demand" szolgáltatások előtt - összegezte a Nielsen piackutató egy 2018 őszi globális felmérésében. Kiderült, hogy a válaszadók harmada (33%) jár étterembe vagy rendel ételt (11%-uk legalább hetente egy alkalommal). A gyorskiszolgáló éttermek elvihető vagy helyben fogyasztható kínálatai, a street food térhódítása is mind szembeöltőbb: a jelentés szerint a válaszadók 57%-a járt gyorskiszolgáló étteremben az elmúlt hat hónapban. Az otthonon kívüli étkezések leginkább az ebédet és vacsorát érintik, világszerte a fogyasztók 39%-a hetente eszik otthonán kívül, míg a menet közben étkezésre Ázsiában a fogyasztók 48, Észak-Amerikában pedig a 47 százaléka voksol.

Manapság nem elég, hogy óriási a választék, a vásárló, elégedettségre vágyik. Személyre szabott bánásmód, valódi engedmények, a kipróbálási lehetőségek teszik elégedetté. Az sem hátrány, ha nem tukmálós eladókkal, hanem szakképzett emberekkel találkozik. Ruházati, kozmetikai termékek, ékszerek esetén, de még autónál is (nagyon sok autót tesznek ki manapság a plázák folyosóira) jól jön a vásárlónak az, hogy "igen, ez jól áll Önnek, ez való Önnek, épp ilyet érdemel meg", stb. Erre azonban nagyon kicsi az esély egy plázában, legfeljebb azzal erősítheti ezt az önképet, hogy "megajándékozza magát" egy új ruhadarabbal, ékszerrel, netán új frizurát készíttet. A valódi élményt inkább kis boltokban, a lakóhelyhez közel találhat valaki vagy belvárosi szalonokban, esetleg a természetben. Mindegyikben sokkal több idő jut rá és ez boldoggá teheti.És ez már átvezet ahhoz a pszichológiai alapvetéshez, hogy. Kedvezményvadász a plázák látogatóinak többsége, az "Akció" felirat még mindig mágnes, kupon napokon szinte mozdulni sem lehet, zömmel nők töltik meg a tereket és kosaraikat.utalt rá: előfordulhat, hogy az élelmes látogató az üzletben okostelefonjával lefotózza a terméket, majd azonnal megnézni ugyanannak a márkának a webshopját és ha ott olcsóbb, akkor egyszerűen sarkon fordul, és online vásárolja meg azt.Az ember szintén alapvető igénye, hogylegyen. Itt nem csupán a védett körülményekről van szó (sok a biztonsági ember, a kamera, kétes elemeket igyekeznek kiszűrni, már a belépést megakadályozni, hajléktalanokat, kéregetőket távol tartani). A vásárlók a vásárlási tranzakcióban is a biztonságra törekednek. Online előretörés és olcsóság ide vagy oda, személyesen akarnak meggyőződni a termék külleméről, tényleg olyan-e az áru, mint a neten hirdetik (megfogni, megszagolni, felpróbálni, színhelyességet ellenőrizni). Garanciát is sokan így akarnak és tudnak érvényesíteni, a forgalmazó cég létezése is megnyugtató.A magyarországi plázák többségében az egész család jól érezheti magát,sugallják az üzemeltetők reklámjai.Ez asokféle lehet: gyakori, hogy egy látogatás alkalmából (hétvégén ez 2-3 óra is lehet) egyidejűleg történik meg, hogy az apa a műszaki osztályon nézelődik, az anyuka cipőket próbál, a gyereket/gyerekeket beadják a játszóházba, majd közösen megebédelnek és még moziba is elmennek. Az üzemeltetők egyre kifinomultabb eseménymarketinget folytatnak, változatos és rendszeres családi rendezvényeket, koncerteket, bemutatókat, versenyeket tartanak.

Mit mond a pszichológus? Maslow híres szükségleti piramisára utalva Porkoláb-Minarik Annamária klinikai szakpszichológus kiemelte: a plázalátogatók szempontjából minden olyan tényező fontos, ami az alapvető fiziológiai és biztonsági szükségleteket érinti. Példaként említette, hogy a vásárlást befolyásolja, ha nincs mosdó a közelben, ha túl zsúfolt a hely, a parkoló, stb. Az is negatívan hat, ha túl hangos a zene, túl meleg vagy hideg van, túl erős vagy gyenge, netán vibráló a fény, és stresszkeltő a levegőtlenség is, és mindez vagy ezek közül valamelyik maradás helyett menekülésre készteti. Bármi, amitől pszichésen feldobottabb állapotba kerül az ember, segíthet a vásárlási kedv növelésében (humor, színek, illatok, természetközeliség, stb.)

"Az természetesen nem elég, ha utána egy fagyit elfogyasztanak, az a cél, hogy felkeressék az üzleteket és persze ehhez sok-sok impulzust kapnak direkt és közvetett formában" - toldotta meg a GfK szakembere, megerősítve a mi tapasztalatainkat. Mik lehetnek ezek? Például csak aznapra szóló kedvezmények, többes vásárlás esetén plusz százalékos kedvezmények, nagy értékű főnyeremény, exkluzív találkozó egy sztárral vagy celebbel.Apropó celeb. Itt fontos megemlíteni a, az azonosulásra való törekvést. (George Clooney is ezt a kávét issza). A plázákban nagy molinókon gyakran feltűnnek, installációkon is látni ismert modelleket, színészeket, közéleti embereket. Az üzleteken kívül a bevásárlóközpontok üzemeltetői is "alkalmazzák" őket.Bármiféle plázában megtörtént pénzköltést erősen motivál az. Egy sikeres vizsga vagy munkahelyi előléptetés, netán hír egy nyereményről vagy valamilyen évforduló, születésnap, névnap mind-mind jobban kinyitja a pénztárcát, az impulzusvásárlás is sokkal valószínűbb. A negatív töltet, az idegesség, a frusztráltság viszont túlzottan is racionálissá teheti a vásárlásokat.Lehet olyan is, aki nem ennyire nyomasztóan érzi magát, egyszerűen csaka látogatáson. Célzottan vesz valamit, általában a pláza földszintjén vagy a mínusz első szintjén lévő szupermarketben, esetleg hipermarketben. Többnyire férfiakról van szó, de a tudatosabb nők is ide sorolhatók. A mögöttes motiváció az, hogy "értékesebb" az az idő, amit nem a kötelezők megvásárlásával töltenek. Természetesen vannak olyan plázalátogatók, akik egyszerűen, (főleg idősebbek, de valahonnan lógó, ténfergő fiatalok is). Ezeknek nem feltétlenül van szociális társasága, a plázát, mint ingeradó közeget keresik fel, mert ott emberek, termékek, hangok és fények vannak, ami csökkenti az egyedüllétet.