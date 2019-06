A magyar plázák elhallgatott titkai - Milliárdokat szakítanak az okostükörrel és az influenszerekkel

Rendszeres és minél pontosabb adatelemzésen alapuló folyamatos alkalmazkodás. Ez a kulcsa manapság annak, hogy egy bevásárlóközpontban bérleményt fenntartó vállalkozás talpon maradjon. A plázák szerepét sokan eltérően értelmezik, nagyon nem egyforma az egyes nemzetközi hálózatok gyakorlata, a kisebb hazai cégek is másképp tekintenek erre az ingatlan típusra.A megközelítés nyilván erősen függ attól, hogy milyen régen van már a piacon egy adott márka és mennyire tudta változatossá tenni kiskereskedelmi csatornáit. Ha egy márka éppen most lép a piacra, akkor nem feltétlenül egy plázában akar elindulni, ott általában magas bérleti díjakkal kell számolnia, már csak azért is, mert kezdetben viszonylag kis területet fog bérelni, amit tesztként használ, s ez fajlagosan az átlagnál húzósabb bérleti díjat jelent.

A tágasságérzés megnyugtat, fokozza a vásárlási élményt.forrás: shutterstock.com

A szórólap köszöni szépen, jól van vidéken A bevásárlóközpontok kínálatáról, akcióiról, rendezvényeiről elsősorban a helyszínen tájékozódnak a látogatók. A további információ források között túlnyomó többségben vannak az online felületek: köztük is legjelentősebb a Facebook, de viszonylag sokan követik a bevásárlóközpontok hírleveleit is; vidéken emellett még a postaládába dobott szórólapok is fontos szerepet játszanak. Az online csatorna a kommunikáción túlmenően azért is kiemelt figyelmet érdemel, mert a plázalátogatók összes költéseit tekintve bizonyos termékcsoportok és szolgáltatások esetén már versenyre kel az offline üzletekkel - fogalmazott a GfK piackutató cég.

Az elektronikus kereskedelem gyors növekedése egyre több márkát késztet arra, hogy egyszerre használja showroom-ként és átvételi pontként a plázában lévő bérleményét. A fizikai kiskereskedelem ugyanakkor nem fog megszűnni, mindig lesznek olyan profilú üzletek, ahol igenis fontos a személyes kontaktus (pl. valódi szaktanácsadás, igény az önkép megerősítő külső véleményre, főleg a divatcikkeknél)."Először az elektronikai cikkeket árusítók érezték meg az internet hatását, úgy 10-12 évvel ezelőttre tehető ez. Az online forgalom gyorsulását 4-5 éve már a divatcikkekkel kereskedők is érzik. Vannak olyan nagyobb divatcégek, amelyek ezért már évek óta átvételi pontként is üzemeltetik a bérleményeiket - ecsetelte a helyzetetUtalt rá, hogy a bérlők manapság rövidebb fix idejű bérleti szerződéseket kötnek. "Ma már a divatcégek általában 3-5 évre szerződnek - ez értelemszerűen komolyabb kockázatvállalást feltételez a bérbeadók oldalán, különösen, ha a bérlő ezen kívül kiépítési hozzájárulást is elvár a bérbeadótól"- mondta a szakember.Tapasztalataink szerint főleg a ruházati boltokra jellemző, hogy sokkal rövidebb ideig tartják az árukínálatot, s ez fejlettebb készletezést, gyors és átgondolt logisztikát feltételez. Úgy tudjuk, hogy több helyütt a bérlők elérték: az online forgalom ne számítson bele az adott üzlethelyiség forgalmába. Ezzel lenyomhatják a bérleti díjat vagy mérsékelhetik annak növekedését.

A bérlők további lehetősége a rugalmasabb expanzió. Az most a trend a világpiacon, hogy nem csupán lassabb a bővülés, hanem az is, hogy kisebb egy-egy üzlet területe, de amelyik piacon lehet és érdemes, ott akár kétszintes áruházat is nyitnak, vagy előveszik a shop-in-shop megoldást. Erről mi is meggyőződhettünk, hiszen láttuk, hogy például a Media Markt már Soroksáron, a Megaparkban bezárta óriási, egyedülálló épületben lévő áruházát és átköltözött az M5-ös autópálya másik oldalán lévő BuyWay bevásárlóparkba, egy jóval kisebb területre. A tavaly átadott kispesti Shopmarkban a felújítás előtti területnél kisebb üzletben nyitotta újra ottani egységét. Ugyanez a hálózat meglépte azt is, hogy egyes magyarországi Tescokban saját kisebb áruteret alakított ki. Ezt ugyan még vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal, de egyelőre működhetnek ezek az üzletek.

Okostelefonnal azonnal ellenőrizhetjük, hogy jó vétel-e az adott áru.forrás: Shutterstock.com

Tarolnak a saját márkás termékek Tavaly élelmiszer kategóriákra 1800 milliárd forintot költöttünk, ami 7 százalékos értékbeli növekedés 2017-tel szemben. Értékben gyakorlatilag változatlan a top kategóriák sorrendje: rajongjuk a feldolgozott húsért, a sörért és a sajtért. Legnagyobb mértékben, 50% fölötti értékbeli forgalom növekedéssel a növényi alapú joghurt jött fel, de a gin (+40%) sem szégyenkezhet. Az értékesítések több mint 70 százaléka gyártói márkás termék - közölte a Nielsen piackutató cég.

A proptech újdonságai is a hatékonyabb működést szolgálják, élnek is vele szerte Európában. Nincs kétségünk afelől, hogy a magyar pláza piacon is megjelennek ezek a megoldások. Az üzleten belüli marketingben terjedőben vannak az interaktív bevásárlókocsik (rögzíti, hogy hol áll meg a látogató, mikor és mit vásárol, esetleg mit tesz vissza a polcra vagy mennyire kedvezményfüggő), az okostükrök és az okospróbafülkék. Utóbbiak a vásárlót és az üzletet is rengeteg infóval látják el, de az üzlet biztos többet profitálhat belőlük,hiszen sokkal finomabbra hangolhatja a ruha vagy a divatcikk marketingjét ezáltal. A személyes adatokkal természetesen vigyázni kell, inkább azért érdekesek egy üzletnek ezek az információk, mert megmutatják, hogy miként reagálnak a vevők egy-egy új modellre.A ki-és belépések számlálása már nem újság, de kötelező, a GDPR-kompatibilis arcfelismerő rendszerek már a jelenben vannak. A kasszaforgalmat percre pontosan lehet követni, s ha kell, azonnal fel lehet tölteni a pultokat, s azonnal új kassza nyitása is lehetséges, persze ugyancsak a folyamatos adatelemzést felhasználva.A színek bevetése szintén elengedhetetlen és a jövőben is fontos lesz. Az árcéduláknál rikító színnel jelzik az úgymond akciós terméket, ez a "tiltott gyümölcs" jellege miatt azonnal odavonzza a szemet. Még mindig működik a gondolavég, az üzletben lévő terelő táblák (egyre több digitális ezek közül) és persze a polcelrendezés is kritikus.szerint azonban már régen nem igaz, hogy a szemmagasságba kell tenni a legdrágább termékeket, ez a régi tétel 15 éve megdőlt Magyarországon, nálunk ugyanis a lakosság túlnyomó része 15 fokkal lejjebb néz, fejét kissé lehajtva közlekedik. Fontosnak mondta azonban az influenszerek hatását, különösen a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek számára. Szerinte egyáltalán nem minden esetben működik, sőt, különösen oda kell figyelni arra, hogy nehogy megosztó szereplőt vagy témát válasszon a marketinges.(az influenszerek főleg a divatkiegészítőknél, a kozmetikumoknál és a ruházati termékeknél vethetők be és egyre több nagy márka, de maguk a plázaüzemeltetők is élnek ezzel a lehetőséggel, felhajtva a forgalmat és szép summákat termelve a bérlőknek, s közvetve maguknak - a szerk.) Más szakértőkhöz hasonlóan ő is azt mondta, hogy rámenősebbek és jobban célzottabbak a mobilkampányok, a Big Data további sokféle hasznosítási lehetőséget nyújt a kereskedőknek.