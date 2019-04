Beindult a hostel háború Budapesten

Augusztus második felében nyitja első magyarországi egységét a legnagyobb európai hibrid hotel lánc. Aza budapesti Csengery utcában, egy volt irodaházban alakította ki 108 szobás ingatlanát, ahol 412 ágy várja majd a laposabb pénztárcájú diákokat, családokat és üzleti utazókat.A hotelek és a hostelek szolgáltatásait egyetlen fedél alatt kínáló modell egyezik a szintén németáltal követett gyakorlattal, utóbbi hálózat első itteni hotelje már néhány hete fogadja a turistákat . Mindketten kínálnak klasszikus szobákat, családok elhelyezésre alkalmas egységeket és hálótermeket is. Van külön igénybe vehető konyha, co-working terület és nagy közösségi terek is az Airbnb-iparban megszokott árakhoz hasonló árszínvonalon. A célközönségben nagy arányt képviselnek a diákcsoportok, de egyre több családos és baráti társaságok is igénybe veszik szolgáltatásaikat.

Az A&O épületének látványterve a Csengery utcában. fotó: A&O

Az A&O 2000-ben nyitotta első egységét Berlinben, majd más német nagyvárosokban, Bécsben, Grazban, Prágában és Amszterdamban jelent meg. Legutóbbi, elérhető mutatói szerint 2016-ban 22 ezer ággyal volt jelen a piacon. Vezetői közölték: évente legalább két hotellel akarják bővíteni a láncot. Idén a budapesti mellett Velencében (Mestrében) és Varsóban adnak át egy hotelt.A hálózat egyébként annyira dinamikusan fejlődik, hogy 2017-ben fantáziát látott benne, s ezért felvásárolta az amerikai TPG Real Estate. Ez a cég 2015 és 2018 között a közép-európai fejlesztési piacon meghatározónak számító, budapesti központú TriGranit ingatlanfejlesztőt is birtokolta, így széleskörű tapasztalatokkal bír a helyi ingatlanpiacról.

Külföldi turisták magyarországi költésének szerkezete százalékban, forrás: KSH

Két éve próbálkozik a magyar piacra való belépéssel az orosz hátterű. Szakmai körökből úgy értesültünk, hogy a Rákóczi út 54-es ingatlant már idén tavasszal szerették volna átadni, de egyelőre nehezen találnak megfelelő személyzetet. A cég honlapja szerint egy 400 ágyas hostelt nyitnának, abban lennének klasszikus hotelszobák is.

A Netizen budapesti recepciójának látványterve, forrás: behance.net



Középen a Rákóczi út 54-es számú épület, 2018 júniusi felvétel

A Netizent alapító Jevgenyija Jenkins nagy globális hotelláncoknál szerzett tapasztalatokat. Először Moszkvában (246 ágy), majd Szentpéterváron (129 ágy) nyitotta meg a hosteleket és a hoteleket keverő ingatlanát. Majd úgy gondolta, hogy belép az uniós piacra is, erre Budapestet találta a legmegfelelőbbnek. Már most közölte, hogy további európai nagyvárásokban szeretne megjelenni, jelenleg 10 fejlesztési projekten dolgozik munkatársaival.nagy szerepet vállalt az A&O budapesti megjelenésének megkönnyítésében. Meglátása szerint a budapesti turisztikai kínálat még mindig messze van a telítődéstől, és az is látszik, hogy növekszik az igény a társasági/közösségi szálláshelyek iránt. Ezt pedig egyebek között a márkázott hostel láncok is kiszolgálhatják.

Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák típusonként, ezer éjszaka. forrás: KSH

A szakember arra számít, hogy a következő 3-5 év alatt 2-5 ezer ággyal bővül ez a kínálat. Nem zárta ki, hogy egyes vidéki egyetemi városokban (Debrecen, Szeged, esetleg Pécs) vegyes funkciójú ingatlanfejlesztések valósulnak meg. Olyanok, ahol egy fedél alatt lesz hostel, diákszálló és valamilyen co-working munkára alkalmas terület, ami lehet egyszerű multifunkciós tér, de önálló irodaterület is.

A globális hostelpiac bevételei, milliárd dollár

Takács utalt a hosteleket üzemeltetők üzleti előnyeire: minimális a személyzet, leginkább ágyakat adnak el és nem szobákat és minimalizálják a szobaméretet, hiszen a fiataloknak a jó ágy és a tisztálkodás, no meg a wifi a legfontosabb egy ilyen létesítményben. A szobák még hatékonyabb kihasználtsága érdekében sok az emeletes ágy, a reggeli elég bőséges, de külön közösségi főzési lehetőséget is biztosítanak. Mindez alacsony árakat eredményez, miközben az ingatlan szinte kizárólag a belvárosokban várja az utazókat.